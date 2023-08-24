Serdar Ortaç: Namaza başlayacağım ama şimdi zamanı değil!

Şarkıcı Serdar Ortaç, katıldığı sosyal medya yayınında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Namaza başlamayı istediğini söyleyen Ortaç, "Namaza başlayacağım ama zamanı değil. 60'larda başlayacağım." deyip gerekçesini de şöyle anlattı: Şimdi namaz kıl, akşam sahneye çık, içki versinler. Ne işe yaradı? Sevap mı yapıyorum günah mı?

"Beni bu hayatta en çok ne mutlu eder?" diye soran Ortaç, sözlerine şöyle devam etti:

Beni hiçbir şey mutlu etmez. En ivedi şekilde Allah'ın rahmeti beni mutlu eder.

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