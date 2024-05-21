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Medya Serdar Ortaç: Allah benim bin belamı versin!
Medya

Serdar Ortaç: Allah benim bin belamı versin!

Yeniakit Publisher
2024-05-21 17:23:00 - 2024-05-21 17:28:14
Serdar Ortaç: Allah benim bin belamı versin!

Serdar Ortaç, Ahmet Kaya'ya çatal fırlatılan 1996 yılındaki ödül törenine ilişkin bir kez daha özür diledi.

Ortaç X'te açılan bir sohbet odasına katıldı.

Serdar Ortaç'a, 1996 yılında Ahmet Kaya’ya "çatal fırlatma" olayı hatırlatıldı.

Annesinin Urfalı olduğunu ve kendisine "Kürtçe" öğrettiğini söyleyen Serdar Ortaç, Ahmet Kaya'nın linç edildiği ödül töreninde sahneye çıkıp salondakileri provoke ettiği için defalarca özür dilediğini vurguladı.

'Allah benim bin belamı versin'

Ortaç, şunları söyledi:

"Kendimi kesmek istiyorum o yıla döndüğüm zaman. Sen hatırla abi. Ben 55 yaşındayım. O zamanlar Kürtçe konuşamazdın bile. Yalnız rahmetliye bakar mısınız? 96’da herif çıktı sahneye ve bunu yaptı ve herkese rağmen yaptı. Tutuklanacağını biliyorduk Reşit. Biliyordu herif. Yaptı bunu. Ne cesaretmiş ya. Çünkü müziği çok güzeldi. Allah bin belamı versin."
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