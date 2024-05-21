Serdar Ortaç: Allah benim bin belamı versin!

Ortaç X'te açılan bir sohbet odasına katıldı.

Serdar Ortaç'a, 1996 yılında Ahmet Kaya’ya "çatal fırlatma" olayı hatırlatıldı.

Annesinin Urfalı olduğunu ve kendisine "Kürtçe" öğrettiğini söyleyen Serdar Ortaç, Ahmet Kaya'nın linç edildiği ödül töreninde sahneye çıkıp salondakileri provoke ettiği için defalarca özür dilediğini vurguladı.

'Allah benim bin belamı versin'

Ortaç, şunları söyledi:

"Kendimi kesmek istiyorum o yıla döndüğüm zaman. Sen hatırla abi. Ben 55 yaşındayım. O zamanlar Kürtçe konuşamazdın bile. Yalnız rahmetliye bakar mısınız? 96’da herif çıktı sahneye ve bunu yaptı ve herkese rağmen yaptı. Tutuklanacağını biliyorduk Reşit. Biliyordu herif. Yaptı bunu. Ne cesaretmiş ya. Çünkü müziği çok güzeldi. Allah bin belamı versin."

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