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Serdar Hüseyin Yıldırım kimdir nerelidir? Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürü Serdar Hüseyin Yıldırım, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı. Serdar Hüseyin Yıldırım’ınTürkiye Uzay Ajansı Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı olmasından sonra Serdar Hüseyin Yıldırım’ın kim olduğu merak konusu oldu. İşte Serdar Hüseyin Yıldırım biyografisi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 08:40
Serdar Hüseyin Yıldırım kimdir nerelidir? Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürü Serdar Hüseyin Yıldırım, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı. Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Serdar Hüseyin Yıldırım’ın  Türkiye Uzay Ajansı Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı olmasından sonra Serdar Hüseyin Yıldırım’ın kim olduğu merak konusu oldu. İşte Serdar Hüseyin Yıldırım biyografisi.

Serdar Hüseyin Yıldırım kimdir?

1961 yılanda İstanbul Üsküdar'da doğan Serdar Hüseyin Yıldırım, Kadıköy Anadolu Lisesi ve İTÜ Uçak Mühendisliği bölümünde okudu. 1980'de Berlin Teknik Üniversitesine yatay geçiş yapan Yıldırım, Ulaşım Bilimleri Fakültesi Havacılık ve Uzay Bilimleri bölümünü bitirdi. Aynı üniversitede yüksek lisansını Havayolu İşletmeciliği dalında tamamlayarak 1987 yılında yurda dönen Yıldırım, askerlik hizmetini Hava Kuvvetleri Komutanlığında yedek subay olarak yaptı.

1989 yılında havacılık sektöründe göreve başlayan Yıldırım, çeşitli havayollarında yönetici olarak 12 yıl görev yaptı. Daha sonra yurt dışında çeşitli ülkelerde proje danışmanlığı yapan Serdar Hüseyin Yıldırım, Kadir Has Üniversitesinde 5 yıl süreyle havayolu işletmeciliği dersi verdi.

2015 yılında Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğüne atanan Yıldırım, 2016 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında müşavir olarak görevlendirildi.

Yıldırım, 2018 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesindeki Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü görevine getirildi.

İngilizce ve Almanca bilen Serdar Hüseyin Yıldırım, evli ve 4 çocuk babası.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 08:40
  1. İstanbul
  2. Serdar Hüseyin Yıldırım kimdir nerelidir?
  3. Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım
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