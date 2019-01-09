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Serdar Aziz'den Galatasaray'ı şoke eden hamle

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kararıyla kadro dışı bırakılan tecrübeli oyuncu Serdar Aziz, Bakırköy 18.Noter aracılığı ile sarı-kırmızı kulübe ödeme emri gönderdi.

09 Ocak 2019 Çarşamba 17:03
Serdar Aziz'den Galatasaray'ı şoke eden hamle

Galatasaray teknik patronu Fatih Terim'in kadroda düşünmediği ve kendisinden kulüp bulmasını istediği yıldız futbolcu Serdar Aziz, bu sabah 1.8 milyon euro alacağı ile ilgili noter aracılığı ile sarı-kırmızılı kulübe ihtarname gönderdi.

Önce Eren şimdi de Serdar Aziz

Eren Derdiyok'un ardındanSerdar Aziz'in de alacaklarıyla ilgili avukatları aracılığı ile yasal işlem başlatması sarı-kırmızılıları şoka uğrattı.

Geçen sezona ait kulüpten yaklaşık 950 bin euro alacağı bulunan ve bu sezonda 4 maaşını almayan ve sarı-kırmızılı kulüpten yaklaşık 1.8 milyon euro alacağı bulunan Serdar Aziz'in bu sabah avukatı aracılığı ile Bakırköy 18.Noter aracılığı ile Florya'ya ödeme emri gönderdiği ortaya çıktı.

1 buçuk yıldır hiç ödeme almadı

Geçmişe dönük alacaklarını kulübünün talebi doğrultusunda yapılandıran ancak buna rağmen yaklaşık 1.5 yıldır hiç bir ödeme almayan Serdar Aziz'in alacaklarına karşılık ödeme emri çıkartmasının ardından sarı-kırmızılı yönetimin alacağı tavır merak konusu oldu.

(Sporx)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 17:03
  1. Galatasaray
  2. Serdar Aziz
  3. Galatasaray'a şok
  4. Ödeme emri

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