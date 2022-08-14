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Gündem Serdar Arseven: Üstün Dökmen'e başörtüsü takma mecburiyeti getirilmeli, empati yapar!
Gündem

Serdar Arseven: Üstün Dökmen'e başörtüsü takma mecburiyeti getirilmeli, empati yapar!

Gazeteci Serdar Arseven, "empati" kuramayacaklarını gerekçe göstererek psikolog ve psikiyatristlerin başörtülü olmaması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Üstün Dökmen'e tokat gibi bir cevap verdi. Arseven, "Üstün Dökmen'e başörtüsü takma mecburiyeti getirilmeli. Empati yapar!" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-08-14 22:32:00 - 2022-08-14 23:28:16
Serdar Arseven: Üstün Dökmen'e başörtüsü takma mecburiyeti getirilmeli, empati yapar!

 Yeniakit.com.tr 

Prof. Dr. Üstün Dökmen, Armağan Çağlayan'ın YouTube programında tepki çeken ifadeler kullandı.

Dökmen, İslami değerlere olan kinini saklayamayarak, psikolog ve psikiyatristlerin başörtülü olmaması gerektiğini savundu. Başörtülü klinik çalışanlarının danışanları ile "empati" kuramayacağını gerekçe gösteren Dökmen şunları söyledi:

Rehber öğretmenlerin çoğunluğu başörtülü. Tepki gösterildi, bunlar temelsiz trol tepkileridir. Trol kendini saklayan, korkak, cesur olmayan, kafası çalışmayan kişilerdir.

Söylediğim aynen şu, bir eczacı başörtülü olabilir, mimar olabilir, Milli Eğitim izin verdiği için öğretmen olabilir, hakime savcı olabilir, benim alanım değil karışmıyorum. Fakat başörtülü psikolog, başörtülü psikiyatrist, başörtülü PDR uzmanı olması meslek etiğine aykırıdır.

Anlayacağı dilden cevap!

Gazeteci Serdar Arseven, Prof. Dr. Üstün Dökmen'e Twitter hesabından cevap verdi.

Arseven, Dökmen'in "empati" gerekçesine göndermede bulunarak, "Üstün Dökmen'e başörtüsü takma mecburiyeti getirilmeli. Empati yapar!" dedi.

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Yorumlar

Doğruya Doğru

Bu Dangur Dungur bir adam doğru dürüst konuşmayı beceremiyor nasıl Prof olmuş CHP dönemindedir araştırılsın.

Bekir

Adam ne yapsın kimse programlara davet etmiyordu. tv ye uzun zamandır çıkamıyordu. bende burdayım diye kafasını çıkardı. Bunlar gerici. müslümanlara gerici diyorlar ama kendileri daha gerici 2000 yil onceki Roma dönemindeki çıplaklığı istiyorlar.
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