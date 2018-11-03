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Serdar Ali Çelikler'den çok sert Hasan Şaş açıklaması: Pavyon fedaisi misin yoksa yardımcı hoca mı?

Spor yorumcusu ve yazarı Serdar Ali Çelikler bugünkü köşe yazısında Fenerbahçe Galatasaray derbisini kaleme aldı.

03 Kasım 2018 Cumartesi 12:44
Serdar Ali Çelikler'den çok sert Hasan Şaş açıklaması: Pavyon fedaisi misin yoksa yardımcı hoca mı?

Spor yorumcusu ve yazarı Serdar Ali Çelikler bugünkü Habertürk gazetesindeki köşe yazısında Fenerbahçe Galatasaray derbisini kaleme aldı.

HASAN ŞAŞ ÇILDIRDI

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, Fenerbahçeli futbolcuların üzerine hücum ederken olayların fitilini ateşleyen isimlerden biri oldu.

Futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, bugünkü köşe yazısında Hasan Şaş'ı hedef aldı. Çelikler'in yazısının bir kısmı şu şekilde:

"PAVYON FEDAİSİ MİSİN YARDIMCI HOCA MI?"

"Bir çift lafım da Hasan Şaş'a.. Ya teknik direktörlük yap, ya amigoluk.. Ama ne yaparsan yap önce sportmen ol. Her pozisyonda yan kulübeye efelenmeler, dışarıda kavga çıksa ağzıyla burnunu yer değiştirecek Skrtel'e arkadan saldırmalar.. Pavyon fedaisi misin yardımcı hoca mı bir karar ver.. Demek ki 3. golü yese takımın bir de adam vuracaksın..

6222'den ceza almalı.. Haa pardon o yasa sadece Fenerbahçe'ye uygulanıyordu değil mi?"

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 12:44
  1. Serdar Ali Çelikler
  2. Hasan Şaş
  3. Galatasaray
  4. Fenerbahçe

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