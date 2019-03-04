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Serdar Ali Çelikler: Hayret verici şekilde Cüneyt Çakır iyi bir maç yönetti

Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Erzurumspor - Galatasaray karşılaşmasını değerlendirirken hakem Cüneyt Çakır'a da övgü dolu sözlerle bahsetti.

04 Mart 2019 Pazartesi 02:33
Serdar Ali Çelikler: Hayret verici şekilde Cüneyt Çakır iyi bir maç yönetti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 24. haftasında deplasmanda BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda ağır yara aldı. CNN Türk'te müsabakayı yorumlayan Serdar Ali Çelikler, şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak görüşlerini paylaştı.

"Hayret verici şekilde Cüneyt Çakır iyi bir maç yönetti''

İki takıma da yaramayan bir sonuç oldu. Erzurumspor'un muhakkak kazanması lazımdı. Aynı şekilde Galatasaray'ın da. Erzurum'da kazanmak kolay iş değil. Bu rakımlarda insan yoruluyor. Çok iyi bir hakem seyrettiğimi düşünüyorum. Hayret verici şekilde Cüneyt Çakır iyi bir maç yönetti. Genel olarak iyi yönetti.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 02:33
  1. Serdar Ali Çelikler
  2. Cüneyt Çakır
  3. Galatasaray
  4. Erzurumspor

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