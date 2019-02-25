Serdar Ali Çelikler derbi tahminini yaptı: Yüzde 60...

Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, CNN TÜRK’te yayınlanan Pazar Akşamı Futbol programında Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine dair değerlendirmelerde bulundu.

İşte Çelikler'in derbi yorumu:

"Yüzde 60 Beşiktaş kazanır"

“Benim favorim Beşiktaş. Yeni statlar döneminden sonra ev sahiplerini yüzde 51 - 49 görüyorum hep, takımların kadro ve yapıları da birbirine yakın diye söylüyorum ama bu sefer biraz daha fazla veriyorum Beşiktaş’a. 51 – 49’dan daha yüksek, yüzde 60’a yüzde 40 gibi bir oran veriyorum. Yüzde 60 Beşiktaş kazanır, 40 Fenerbahçe kazanır ve beraberlik olarak görüyorum. Bunu da Beşiktaş’a bakarak değil, Fenerbahçe’ye bakarak söylüyorum. Fenerbahçe çok rahat gol yiyor. 2. Yarıda Ümraniyespor’dan gol yiyor, Ümraniyespor’a yeniliyor mesela. O da mı Comolli, Ersun Hocam yani, ona da mı Comolli, bize de mi Comolli.

"Fenerbahçe’ye az da gelsen atıyorsun, çok da gelsen atıyorsun"

Bursa maçı, Bursa’nın en fazla pozisyona girdiği maçtı. Malatya maçı, 2 gol yedi. Göztepe maçında gol yemedin, bir o maçta fazla pozisyon vermedin tek maçı odur. Kayseri’den 2 gol yedin birini saydılar. Ümraniye’nin de 1 bir golünü saymadılar. Sen doğru düzgün pozisyona girmedin. Hadi ona da hakem dedin, hepimiz hakem dedik haklı olarak. Konya maçında bir kere geldi gol oldu. Yani Fenerbahçe her türlü gol yiyor. Adam 1 kere gelse de yiyor, 5 kere gelse de yiyor. Zenit maçı buradaki maçta sıfır pozisyonu var adamın penaltı yaptırdın. Maç boyunca Zenit’in İstanbul’daki maçta girdiği pozisyon sayısı kornerler dahil gerçekten sıfır. Karambol dahi vermemişsin. Kaçırdığı penaltı var takımın. Deplasmana gidiyorsun 4 kere gelmiş 3’ü gol olmuş. Tamamı bireysel hata, Mehmet Topal’ın hatası, Hasan Ali’nin hatası, Harun’un hatası, orada da 3 tane yemişsin. Fenerbahçe’ye az da gelsen atıyorsun, çok da gelsen atıyorsun.

"Volkan Demirel kalenin içinden kafa vurulurken bakıyor"

Bugün Lukac’ı seyrettik. Adam neredeyse ceza sahası çizgisine kadar çıkıyor yan topa. Volkan Demirel kalenin içinden kafa vurulurken bakıyor. Harun’a karşı karşıya gelen her top gol bir kere, penaltıda atamıyorlar bir tek. Kafa golü yiyorsun, karambol golü yiyorsun, bireysel hatadan yiyorsun. Bir kere her türlü gol yiyen bir takımdan söz ediyoruz. Gol yeme işini çözemediler. Peki gol atıyor musun Ersun Hocamın takımı? 1. Hafta Bursa Soldado bireysel yetenek, Malatya maçı Mehmet Ekici 2 tane bireysel yetenek 3. gol de karambol. Zenit maçı karambolden gol. 2. Zenit maçı inanılmaz bir gol, bireysel yetenek.

"Fenerbahçe’nin Beşiktaş’a yenilmemesi için...

"Atakla organize golü Konya’ya atmışsın, bir de Göztepe’ye atmışsın. Fenerbahçe pozisyon üretemiyor, ama sürekli gol yiyor. Fenerbahçe’nin Beşiktaş’a yenilmemesi için en az 2 gol atması lazım, atabilir mi? Zor, çok zor.”