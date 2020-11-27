Serdar Aksoy neden görevden alındı? Serdar Aksoy kimdir?

Menemen Belediyesindeki "zimmet" ve "irtikap" iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski CHP'li Belediye Başkanı Serdar Aksoy tutuklandı.

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkında partisine gelen şikayetler üzerine soruşturma başlatılmış, İzmir'e gönderilen 3 milletvekili, Aksoy hakkında rapor hazırlamıştı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu, 16 Kasım'da Aksoy'u oy birliğiyle "kesin ihraç" istemiyle "tedbirli" olarak Yüksek Disiplin Kuruluna sevk etmişti. Aksoy ise 18 Kasım'da partisinden istifa ettiğini, görevine devam edeceğini duyurmuştu.

İçişleri Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un geçici tedbir kararı olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Serdar Aksoy kimdir?

16 Nisan 1974 tarihinde İzmir'in Menemen ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu Menemen Şehit Kemal İlkokulu'nda, ortaokulu ise İzmir Türk Koleji'nde tamamladıktan sonra babası Veli Aksoy'un SHP'den milletvekili seçilmesinden dolayı liseyi Ankara Çankaya Lisesi'nde bitirdi.

Daha sonra Selçuk Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi'ni bitirdi. Üniversite yıllarından sonra Hacettepe Üniversitesi'nde Sermaye Piyasaları eğitimi aldı. Vadeli işlemler ve opsiyon borsaları üzerine çalıştı. İzmir Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası'nın kuruluş aşamasında gözlemci olarak yer aldı ve "Sermaye Piyasaları'nın Türkiye'deki Hareketliliği" konusunda çalışmalar yaptı. Asıl mesleği SPK uzmanlığıdır.

Siyasete ilk olarak SHP'den atıldı. Hacettepe Üniversitesi'nde eğitim gördüğü yıllarda Murat Karayalçın'ın Genel Başkanlığını yaptığı SHP Çankaya Gençlik Kolları'nın Başkanlığı yaptı. SHP ve CHP birleşmesi ile birlikte görevi sona erdi.

2018 Nisan ayında Menemen'de aday adaylığını açıklayan Serdar Aksoy, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Menemen Belediye Başkanlığı'na seçildi.