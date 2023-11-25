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Spor

Serdal Adalı’dan bomba açıklamalar! “Quaresma, Türkiye’ye gelecek” “Nevzat Demir’in tapusunu alacağım, bunu herkes bilsin”

Yeniakit Publisher
2023-11-25 18:57:00 -
Serdal Adalı’dan bomba açıklamalar! "Quaresma, Türkiye’ye gelecek" "Nevzat Demir’in tapusunu alacağım, bunu herkes bilsin"

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, salı günü projelerini açıklayacaklarını duyurarak, "Önceliğimiz takımı toparlayarak Şampiyonlar Ligi’ne götürmek" dedi.

Beşiktaş'ta başkanlık seçimi öncesi adaylar çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Ankara ziyaretinde bulunan Serdal Adalı, Ankara’da Beşiktaşlı Girişimci İş Adamları ve Kadınları Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan başkan adayı Serdal Adalı, “Hem üniversite öğrencisi kardeşlerimize hem de kadınlara pozitif ayrımcılık oluşturacağız. Kongre üyeliği ve bilet satışlarında güzel projelerimiz olacak. Mali kongrede ibra edip etmeyeceğim Allah’la benim aramda. Orada herkes nasıl oy vereceğimi görecek. Yönetimdeki arkadaşlarıma da bu konuda bir tavsiyede bulunmam doğru olmaz. Herkesin kendi hür iradesi var. Salı günü projelerimizi açıklayacağız. Ancak bizden öyle ışıklı gösteriler beklemeyin. Biz o paraları altyapıya harcayacağız. Bizim birinci önceliğimiz takımı toparlayarak Şampiyonlar Ligi’ne götürmek. Avrupa’da olmayan bir takıma yıldız oyuncu gelir mi?" açıklamalarında bulundu.
Mevcut Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yaşadığı gerilim hakkında da konuşan Adalı, “Masaya vurma işi, Federasyon’a tepki gösterme işi Federasyon yönetim kurulunda yer alan delegemizden başlar. Oradan bir tepki olmayınca gelir (Mehmet Büyükekşi) parmak sallar” ifadelerini kullandı.

Adalı konuşmasını şöyle sürdürdü: “Mehmet Özdilek’e benimle yürür müsün dedim. ‘Gövdemle, beynimle sizinleyim’ dedi. Quaresma, Türkiye’ye gelecek ve kendisine Atiba ile birlikte güzel bir jübile yapacağız. Hak ettiler. Nevzat Demir, tahsisten kiraya döndü. Bu bizim avantajımıza oldu. O konuda da çalışıyorum. Nevzat Demir’in tapusunu alacağım, bunu herkes bilsin.”

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