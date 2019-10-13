Serdal Adalı İzmir'de Beşiktaşlılarla buluştu Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta 20 Ekim Pazar günü gerçekleşecek olağanüstü genel kurulda, Ahmet Nur Çebi, Hürser Tekinoktay ve İsmail Ünal'la birlikte başkan adayı olan mevcut İkinci Başkan Serdal Adalı, İzmir'e geldi.

Ege'de faaliyet gösteren Beşiktaş derneklerinin temsilcileriyle bir otelin konferans salonunda buluşan Adalı ve ekibi, kongre üyelerine projelerini anlattı. Tüm kongre üyeleriyle tek tek selamlaşan ve uzun süre sohbet eden Adalı'nın toplantısı basına kapalı gerçekleştirildi.

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