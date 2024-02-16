Serbest piyasada döviz fiyatları
Dolar 30,8140 liradan, euro ise 33,1600 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 30,8120 liradan alınan dolar 30,8140 liradan, 33,1580 liradan alınan euro ise 33,1600 liradan satılıyor.
Son kapanışta dolar 30,74 liradan, euro ise 33,09 liradan satılmıştı.
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