Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 267,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 267,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 267 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 267,20 liradan, bin 760 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 781 liradan, 244 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 248 liradan, bin 720 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 740 liradan, 860 liradan alınan Yarım Ziynet 870 liradan ve 430 liradan alınan Çeyrek Ziynet 435 liradan satılıyor.

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