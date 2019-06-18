Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 251.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 251.70 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı’da 251.50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 251.70 liradan, bin 657 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 678 liradan, 229.50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 233.50 liradan, bin 620 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 640 liradan, 810 liradan alınan Yarım Ziynet 820 liradan ve 405 liradan alınan Çeyrek Ziynet 410 liradan satıldı.

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