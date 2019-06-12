Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 248,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 248,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 248 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 248,20 liradan, bin 634 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 655 liradan, 226,20 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 230,20 liradan, bin 597 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 617 liradan, 799 liradan alınan Yarım Ziynet 809 liradan ve 399 liradan alınan Çeyrek Ziynet 404 liradan satıldı.

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