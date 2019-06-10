Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 247,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 247,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 247 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 247,20 liradan, bin 628 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 649 liradan, 225 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 229 liradan, bin 591 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 611 liradan, 795 liradan alınan Yarım Ziynet 805 liradan ve 398 liradan alınan Çeyrek Ziynet 403 liradan satıldı.

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