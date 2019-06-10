Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 248 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 248 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 247,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 248 liradan, bin 633 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 654 liradan, 226 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 230 liradan, bin 596 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 616 liradan, 798 liradan alınan Yarım Ziynet 808 liradan ve 398 liradan alınan Çeyrek Ziynet 404 liradan satılıyor.

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