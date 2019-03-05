Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 222,80 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 222,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 222,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 222,80 liradan, bin 466 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 487 liradan, 203 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 207 liradan, bin 433 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 453 liradan, 717 liradan alınan Yarım Ziynet 727 liradan ve 359 liradan alınan Çeyrek Ziynet 364 liradan satıldı.

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