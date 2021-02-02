Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınav başvurusu ne zaman? SMMM 2021/1 sınavı ne zaman?
SMMM sınavı başvuru tarihi | Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavına girmek isteyenler sınavın ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, 2021 SMMM sınavı başvuruları ne zaman? SMMM 2021/1 başvuruları başladı mı?
Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavına hazırlananlar 2021-1. Dönem sınavının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, SMMM sınav başvuruları ne zaman başlayacak?
Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınav başvurusu ne zaman? SMMM 2021/1 sınavı ne zaman?
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin (TÜRMOB) serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik sınavlarına ilişkin duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yapılan açıklamada serbest muhasebeci mali müşavirlik 2021/1 dönemi sınavlarının Ankara, İzmir ve İstanbul'da 3-4 Nisan tarihlerinde yapılacağı belirtildi.
Adaylar başvuruları ne zaman yapacaklarını merak ediyor. Sınava ilk kez girecek olanlar başvuruları 1-15 Şubat tarihleri arasında yapacak. SMMM sınavına tekrar girecek olanlar ise başvurularını 1 Şubat-2 Mart tarihleri arasında yapabilecek.