Serbest güreşçiler Ankara'da kampa girecek
- Serbest Güreş Milli Takımı, Kazakistan'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na Ankara'da hazırlanacak19 Temmuz 2019 Cuma 12:16
ANKARA (AA) - Serbest Güreş Milli Takımı, Kazakistan'ın Almatı şehrinde 14-22 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesi Ankara'da kamp yapacak.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Elmadağ Milli Takım Kamp Merkezi'nde 21 Temmuz Pazar günü başlayacak kamp, 10 Ağustos Cumartesi günü sona erecek.
Teknik direktör Isak Irbaikhanov yönetimindeki milli takım kampına şu sporcular davet edildi.
57 Kilo: Süleyman Atlı, Barış Kaya, Ali Karaboğa
61 kilo: Recep Topal, Recep Aktaş, Emrah Ormanoğlu, Selahattin Sert, Cabbar Duyum
65 kilo: Selahattin Kılıçsallayan, Cengizhan Erdoğan, Selim Kozan, Utku Doğan, Sedat Özdemir
70 kilo: Mustafa Kaya, Haydar Yavuz, Bilal Akbıyık
74 kilo: Soner Demirtaş, Yakup Gör, Fazlı Eryılmaz, Enes Uslu
79 kilo: Nuri Kotanoğlu, Abdülkadir Özmen, Ramazan Sarı
86 kilo: Osman Göçen, Fatih Erdin, Selim Yaşar, Arif Özen
92 kilo: Süleyman Karadeniz, Erhan Yaylacı
97 kilo: Fatih Yaşarlı, Baki Şahin, İbrahim Çiftçi
125 kilo: Taha Akgül, Salim Ercan, Oktay Güngör
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