Serbest güreşçiler Ankara'da kampa girecek - Serbest Güreş Milli Takımı, Kazakistan'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na Ankara'da hazırlanacak



ANKARA (AA) - Serbest Güreş Milli Takımı, Kazakistan'ın Almatı şehrinde 14-22 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesi Ankara'da kamp yapacak. Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Elmadağ Milli Takım Kamp Merkezi'nde 21 Temmuz Pazar günü başlayacak kamp, 10 Ağustos Cumartesi günü sona erecek. Teknik direktör Isak Irbaikhanov yönetimindeki milli takım kampına şu sporcular davet edildi. 57 Kilo: Süleyman Atlı, Barış Kaya, Ali Karaboğa 61 kilo: Recep Topal, Recep Aktaş, Emrah Ormanoğlu, Selahattin Sert, Cabbar Duyum 65 kilo: Selahattin Kılıçsallayan, Cengizhan Erdoğan, Selim Kozan, Utku Doğan, Sedat Özdemir 70 kilo: Mustafa Kaya, Haydar Yavuz, Bilal Akbıyık 74 kilo: Soner Demirtaş, Yakup Gör, Fazlı Eryılmaz, Enes Uslu 79 kilo: Nuri Kotanoğlu, Abdülkadir Özmen, Ramazan Sarı 86 kilo: Osman Göçen, Fatih Erdin, Selim Yaşar, Arif Özen 92 kilo: Süleyman Karadeniz, Erhan Yaylacı 97 kilo: Fatih Yaşarlı, Baki Şahin, İbrahim Çiftçi 125 kilo: Taha Akgül, Salim Ercan, Oktay Güngör



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