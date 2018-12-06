Serbest Güreş Süper Ligi'nde şampiyon belli oluyor

ANKARA (AA) - Serbest Güreş Süper Ligi'nde şampiyon Ankara'da belli olacak.



Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde yarı final ve final müsabakaları 9 Aralık Pazar günü Yaşar Doğu Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.



Yarı finalin ilk maçında Ankara TEDAŞ Spor ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor, ikinci müsabakada ise ASKİ Spor ve Kahramanmaraş Belediyespor karşılaşacak. Bu maçların galipleri finalde karşı kaşıya gelecek.

Serbest Güreş Süper Ligi'nde şampiyon aynı gün saat 15.00'te başlayacak final müsabakasından sonra belirlenecek.