0553 313 94 23

Serbest Güreş Milli Takımı, Kazakistan yolcusu

Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası’nda mücadele edecek olan Serbest Güreş Milli Takımı Kazakistan yolcusu.

15 Eylül 2019 Pazar 16:24
Serbest Güreş Milli Takımı, Kazakistan yolcusu

Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası’nda mücadele edecek olan Serbest Güreş Milli Takımı Kazakistan yolcusu.


Hazırlıklarını Ankara Elmadağ kamp eğitim merkezinde tamamlayan milliler, önce İstanbul’a oradan da akşam 18.45 uçağı ile Kazakistan’a hareket edecek. İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten Serbest Güreş Milli Takım Teknik Direktörü İshak İlbayhanov, Dünya Şampiyonası’na her açıdan hazır olduklarını söyledi. Deneyimli teknik adam, "Zorlu bir şampiyona bizi bekliyor. İlk altıya girecek olan sporcuların Olimpiyat kotaları alacak olması bu şampiyonayı bizim için çok daha önemli kılıyor. Rusya, İran, Küba, ABD gibi güçlü ülkeler bizleri bekliyor. Burada hedefimiz takım halinde ilk üçe girip, Olimpiyat kotalarını almak" değerlendirmesinde bulundu.


Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası’nda serbest stilde Türkiye’yi şu isimler temsil edecekler:



Süleyman Atlı


Sıkleti: 57 kg


Doğum Tarihi: 1994


Doğum Yeri: Fethiye


Spor Dalı: Serbest Güreş


Kulübü: ASKİ


Medeni Durumu: Bekar


Tahsili: Üniversite devam ediyor


En iyi derece: Büyükler Dünya3. Büyükler Avrupa şampiyonu, 2016 Rio Olimpiyatlarına katıldı


Müsabaka Tarihleri: 19-20 Eylül 2019



Recep Topal


Siklet: 61 kg


Doğum Tarihi: 1992


Doğum Yeri: Rize


Spor Dalı: Serbest Güreş


Kulübü: İlbank


Medeni Durumu: Evli


Tahsili: Üniversite Devam ediyor


En iyi derece;Büyükler Avrupa üçüncüsü (2018-2019)


Müsabaka Tarihleri: 21-22 Eylül 2019



Selehattin Kılıçsallayan


Sıkleti: 65 kg


Doğum Tarihi: 1993


Doğum Yeri: Kahramanmaraş


Spor Dalı: Serbest Güreş


Kulübü: ASKİ


Medeni Durumu: Bekar


Tahsili: Üniversite


Mesleği: Öğretmen


En iyi derece: Büyükler Avrupa 2.


Müsabaka Tarihleri: 19-20 Eylül 2019



Haydar Yavuz


Sıkleti: 70 kg


Doğum Tarihi: 1994


Doğum Yeri: Kahramanmaraş


Spor Dalı: Serbest Güreş


Kulübü: ASKİ


Medeni Durumu: Bekar


Tahsili: Üniversite devam


En iyi derece: U23 Avrupa 2.


Müsabaka Tarihleri: 20-21 Eylül 2019



Soner Demirtaş


Sıkleti: 74 kg


Doğum Tarihi: 1991


Doğum Yeri: Tokat


Spor Dalı: Serbest Güreş


Kulübü: ASKİ


Medeni Durumu: Evli


Tahsili: Üniversite mezunu


En iyi derece: Büyükler Avrupa şampiyonu (2 kez), 2016 Rio Olimpiyatları (3.)


Müsabaka Tarihleri: 20-21 Eylül 2019



M.Nuri Kotanoğlu


Sıkleti: 79 kg


Doğum Tarihi: 1993


Doğum Yeri: Erzurum


Spor Dalı: Serbest Güreş


Kulübü: İlbank


Medeni Durumu: Bekar


Tahsili: Üniversite


Mesleği: Öğretmen


En iyi derece: Ümitler Avrupa şampiyonu, Büyükler Avrupa 3.’sü


Müsabaka Tarihleri: 21-22 Eylül 2019



Fatih Erdin


Sıkleti: 86 kg


Doğum Tarihi: 1994


Doğum Yeri: Çorum


Spor Dalı: Serbest Güreş


Kulübü: İBB


Medeni Durumu: Bekar


Tahsili: Üniversite mezunu


En iyi derece: Büyükler Dünya 2.’si ve Avrupa 3.’sü


Müsabaka Tarihleri: 21-22 Eylül 2019



Süleyman Karadeniz


Sıkleti: 92 kg


Doğum Tarihi: 1995


Doğum Yeri: Denizli


Spor Dalı: Serbest Güreş


Kulübü: ASKİ


Medeni Durumu: Bekar


Tahsili: Üniversite devam ediyor.


En iyi derece: Yaşar Doğu Turnuvası 3.’sü


Müsabaka Tarihleri: 20-21 Eylül 2019



İbrahim Çiftçi


Sıkleti: 97 kg


Doğum Tarihi: 1997


Doğum Yeri: Erzurum


Spor Dalı: Serbest Güreş


Kulübü: ASKİ


Medeni Durumu: Bekar


Tahsili: Lise mezunu


En iyi derece: U23 Avrupa şampiyonu


Müsabaka Tarihleri: 21-22 Eylül 2019



Taha Akgül


Sıkleti: 125 kg


Doğum Tarihi: 1990


Doğum Yeri: Sivas


Spor Dalı: Serbest Güreş


Kulübü: ASKİ


Medeni Durumu: Bekar


Tahsili: Yüksek lisans mezunu


En iyi derece: 2 kez Büyükler Dünya şampiyonu, 7 kez Büyükler Avrupa şampiyonu, 2016 Rio Olimpiyatları şampiyon


Müsabaka Tarihleri: 20-21 Eylül 2019

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 16:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kıyıya vuran cesedi çoban köpekleri buldu
    1. Kıyıya vuran cesedi çoban köpekleri..
    2. Başakşehir’de uyuşturucu komasına..
    3. Slovan Bratislava Beşiktaş maçı ne..
    4. İBB'de işten çıkarmalar
    5. TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 1 -..
    6. İzmir'in 7 ilçesinde su kesintisi
    7. Yelken: 2019 EUROSAF Avrupa Pirat..
    8. Konya’da çoban köpekleri yarıştı
    9. Irak Kuveyt'ten elektrik ithal edecek
    10. Brüksel'de Çizgi Roman Festivali
    11. İzmir’de makilik ve otluk alanda yangın
    12. Rahvan Atları Kıyasıya Yarıştı
    13. Gaziosmanpaşa’da vatandaşlara 3 ton..
    14. Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı..
    15. Yıldırım düşmesi sonucu 60 küçükbaş..
    16. Hindistan’da gezi teknesi alabora..
    17. Basketbolda dünya şampiyonu İspanya
    18. Club Brugge Galatasaray maçı ne zaman..
    19. Kırsal mahallelerin yol bakım..
    20. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ürdünlü..
    21. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Filistinli..
    22. Uluslararası Gaziantep Gastronomi..
    23. Basketbolda dünyanın en büyüğü İspanya
    24. Kaçak çalışan Afgan çoban ve..
    25. Ceviz toplarken ağaçtan düşen yaşlı..
    26. Mısır'da ABD iş birliğiyle askeri hava..
    27. Sinop'ta hortum paniği
    28. Golf: MVK Uluslararası Türkiye Amatör..
    29. Sinop’ta çıkan hortum korkuttu
    30. Malkara Yağlı Güreşleri'nin..
    Selçuk Bayraktar canlı yayında açıkladı: Dünyanın en moderni olacak
    Selçuk Bayraktar canlı yayında açıkladı: Dünyanın en moderni olacak
    “Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
    “Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
    Siyasetçilerin dilinde “kader”!
    Siyasetçilerin dilinde “kader”!
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir