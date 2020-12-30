Serbest Güreş Milli Takımı Antrenörü Abdullah Çakmar: "Sorumluluğumuzun bilincindeyiz"

ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - Serbest Güreş Milli Takımı Antrenörü Abdullah Çakmar, 2016 Rio Olimpiyatları'nda Türkiye'nin kazandığı 8 madalyanın 5'ini milli güreşçilerin elde ettiğine işaret ederek, "Sorumluluğumuzun bilincindeyiz." dedi.

Çakmar, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Kupası'nda milli takımın 7'si gümüş, 6'sı bronz olmak üzere 13 madalya kazandığını hatırlattı.

Şampiyonaya çoğunluğu genç sporcuların oluşturduğu kadroyla katıldıklarını belirten Çakmar, "Pandemiden dolayı uzun bir aradan sonra yapılan ilk müsabakada genç güreşçilerimizi denemek istedik. Takım kaptanlarımız Taha Akgül, Rıza Kayaalp gibi tecrübeli güreşçilerimizi şampiyonaya götürmedik. Buna rağmen 13 madalya aldık. Bu, olimpiyat, kalifikasyon öncesi bizim için çok önemliydi. Gençler, ağabeyleriyle yarış içinde olduklarını gösterdi." diye konuştu.

Abdullah Çakmar, pandemi döneminde kamp yapmalarını sağlayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ederek, şöyle devam etti:

"Eğer biz bu kampları yapmasaydık Dünya Kupası'nda 13 madalya alamazdık. Avrupa Şampiyonası vardı, onu iptal ettiler. Şimdi olimpiyat elemeleri var. Elemeler bizim için daha önemli. Çünkü güreşte şu ana kadar 4 olimpiyat kotası aldık. Biz bunu 9-10'a çıkarmak istiyoruz. Çünkü son olimpiyata baktığımızda 8 madalyanın 5'i güreşten geldi. Rio'da tek olimpiyat şampiyonluğunu da Taha Akgül elde etti. O yüzden sorumluluğumuzun bilincindeyiz."

"Tarih hiçbir zaman ikincilikleri, üçüncülükleri konuşmayacaktır." diyen Çakmar, "Rio Olimpiyatları'nda tek şampiyonumuz var, Taha Akgül. Biz bu sayıları çoğaltmak istiyoruz; Taha Akgül, Rıza Kayaalp, Soner Demirtaş, Süleymanlar, diğer sporcularımız... Biz sporcularımıza altın madalya aldırmak istiyoruz. Olimpiyatlarda Türkiye'nin kazandığı 39 altın madalyanın 29'unu milli güreşçiler aldı. Güreş adına her zaman zirvede olmak istiyoruz. Biz az sayıda sporcuyla olimpiyatlara katılırsak sevinemeyeceğiz." ifadelerini kullandı.





- Çakmar'a yeni görev





Abdullah Çakmar, antrenörlük yaptığı ASKİ Spor Kulübünde genel koordinatörlük görevine getirildiğini açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan'a teşekkürlerini ileten Çakmar, şunları kaydetti:

"Sporu bilen insanlar yönetsin diye bize bu görevi verdiler. Biz bu görevi layıkıyla yerine getireceğiz. Geçmiş dönemlerde antrenördük, şimdi yöneticiyiz. Türk güreşine destek büyük; Cumhurbaşkanımızdan Gençlik ve Spor Bakanımıza, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımıza kadar devam ediyor. Bu desteklerin neticesinde olimpiyatlarda zirvede olmak istiyoruz. Zaten tarih her zaman olimpiyatları konuşacaktır. Şu anda olimpiyat şampiyonu sporcumuz Taha Akgül bizim kulübümüzde. Olimpiyat ikincisi Rıza Kayaalp, olimpiyat üçüncüsü Soner Demirtaş da kulübümüzde. Biz o kadar şanslıyız ki onlarla beraber Tokyo'ya çok güçlü gideceğiz. Allah nasip ederse Türkiye'mize, Ankara'mıza şampiyonlukları ve madalyaları getirmek istiyoruz."