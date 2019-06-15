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Serbest dalışta nefesler İstanbul'da tutulacak

- İstanbul'da ilk kez Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu ev sahipliğinde CMAS Serbest Dalış Havuz Avrupa Şampiyonası düzenlenecek

15 Haziran 2019 Cumartesi 09:33
Serbest dalışta nefesler İstanbul'da tutulacak


ANKARA (AA) - Serbest Dalış Havuz Avrupa Şampiyonası, 18-22 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) yapılan açıklamaya göre, Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) bünyesinde Avrupa'nın en büyük organizasyonu niteliği taşıyan şampiyona, Maltepe Üniversitesi Marmara Eğitim Köyü'ndeki Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilecek.

Şampiyonada Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Polonya, Belçika, Çekya, Danimarka, Fransa, Slovenya, Almanya, İspanya, Ukrayna, Rusya, Hırvatistan, Sırbistan ve Yunanistan'dan 52'si kadın, 48'i erkek 100 sporcu mücadele edecek.

TSSF Başkanı Şahin Özen, Türkiye adına gurur verici bir organizasyona imza atmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Daha önce serbest dalışın Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na Antalya Kaş'ta ev sahipliği yaptıklarını anımsatan Özen, "Ayrı bir heyecan ve gururu yaşatacağız. Ülke ve sporcu sayısı olarak yüksek bir katılım var. Milli takım sporcularımız, tecrübeli antrenörlerimiz eşliğinde güzel bir hazırlık dönemi geçirdi. Bayrağımızı madalya kürsüsünde dalgalandıracak güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Milli takım kadromuza şimdiden başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

- Dünya rekortmenleri İstanbul'da


Organizasyona, serbest dalışın rekortmen ve şampiyon sporcuları da katılacak.

Sporseverler, geçen yıl 221,07 metreyle dinamik apnea çift palette dünya rekoru kıran İtalyan Alessia Zecchini, dayanıklılık apnea 16x50 metrede 11.21 dakikayla dünya şampiyonu olan Alman Max Poschart'ın mücadelelerini bu şampiyonada izleyebilecek.

Şampiyonanın açılış töreni CMAS Başkanı Anna Arzhanova, TSSF Başkanı Özen ve yetkililerin katılımıyla 18 Haziran Salı günü saat 18.00'de yapılacak. Organizasyon, 22 Haziran Cumartesi günü sona erecek.

Sporcular, dinamik apnea paletsiz (DNF), dinamik apnea çift palet (DYN-BF), dinamik apnea mono palet (DYN), dayanıklılık apnea 16x50 metre, dayanıklılık apnea 8x50 metre, statik apnea (STA) ve hız apnea 2x50 metre disiplinlerinde yarışacak.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 09:33
  1. Anna Arzhanova
  2. CMAS
  3. Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu
  4. Serbest Dalış Havuz Avrupa Şampiyonası
  5. sualtı
  6. Şahin Özen
  7. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu

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