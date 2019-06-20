



İSTANBUL (AA) - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF) ev sahipliğinde düzenlenen Serbest Dalış Havuz Avrupa Şampiyonası'nın ilk gün yarışlarında 4 dünya rekoru kırıldı.

TSSF'den yapılan açıklamaya göre, Maltepe Üniversitesi Marmara Eğitim Köyü'ndeki Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen şampiyonada milli sporcu Derin Toparlak da dayanıklılık apnea 16x50 metrede gümüş madalyayı kazandı.

Dinamik apnea paletsiz (DNF) disiplininde kadınlarda Polonya'dan Julia Kozerska tek nefeste 196.95 metrelik derecesiyle yeni dünya rekoruna imza atarak altın madalyanın sahibi oldu. Eski dünya rekoru 173.3 metre ile İtalyan Yara Espis'e aitti. Başarılı İtalyan sporcu Alessia Zecchini 179.32 metreyle gümüş, Fransa'dan Frederique Cordier de 166.52 metreyle bronz madalya aldı. Kadınlarda milli sporcular Sude Fidan sıralamada 23'üncü, Birgül Erken 24'üncü, Damla Pınar Özdemir 25'inci ve Cemre Arslan 26'ncı oldu.





- Aynı yarışta iki rekor





Dinamik apnea paletsiz (DNF) erkekler kategorisi yarışlarında 2 dünya rekoru peş peşe kırıldı. İlk dünya rekorunu 234.29 metre ile Polonyalı sporcu Mateusz Malina kırdı. Bu rekor derecesini, Fransız sporcu Fulillaume Bourdila 236 metreyle geçerek aynı yarışta ikinci dünya rekorunu kırdı ve altın madalya kazandı. Polonyalı Mateusz Malina gümüş, Hırvatistan'dan Vanja Peles 222.28 metre ile bronz madalya elde etti. DNF disiplininde eski rekor 210.7 metreyle Hırvatistan'dan Vitomir Maricic'e aitti. Milli sporcular Oğuzhan Yeşil 14'üncü, Görkem Gedik ise 22'nci sırada yarışı tamamladı.

Dayanıklılık apnea 16x50 metrede kadınlar yarışında da dünya rekoru kırıldı. Ukrayna'dan Yuliia Chumak, 16x50 metreyi 10 dakika 58 saniyede tamamlayarak 1 saniyelik fark ile yeni dünya rekorunun ve Avrupa şampiyonluğunun sahibi oldu. Eski rekor 10 dakika 59 saniye ile İtalyan Martina Mongiardino'ya aitti. Rusya'dan Evgenia Kozyreva 11 dakikalık derecesiyle gümüş, Almanya'dan Elena Poschart 11 dakika 33 saniye ile bronz madalyanın sahibi oldu. Milli sporcular Yasemin Ulucan 6. sırada yarışmayı tamamlarken 12 dakika 43 saniye ile Türkiye rekoru kırdı. Yarışmayı Yaren Yılmaz 8'inci, Damla Pınar Özdemir ise 11. sırada bitirdi.

Aynı disiplinde erkekler kategorisinde yapılan yarışlarda Almanya'dan Max Poschart, 16x50 metreyi 9 dakika 10 saniyede tamamlayarak altın madalyaya ismini yazdırdı. Serbest Dalış Milli Takım kadrosunda yer alan, aynı zamanda Paletli Yüzme Milli Takım sporcusu da olan Derin Toparlak, serbest dalıştaki ilk milli mücadelesinde bu disiplinde 9 dakika 27 saniye ile gümüş madalya alma başarısını gösterdi. Derin Toparlak, bu derecesiyle yeni Türkiye rekorunun da sahibi oldu. İtalya'dan Angelo Sciacca ise 9 dakika 49 saniyelik derecesiyle Avrupa üçüncüsü oldu.

Şampiyona, 22 Haziran Cumartesi günü sona erecek.





- Şahin Özen: "Dünya rekorlarının kırıldığı bir şampiyonaya ev sahipliği yapıyoruz"





TSSF Başkanı Şahin Özen, "İlk kez düzenlediğimiz CMAS Serbest Dalış Havuz Avrupa Şampiyonası'na katılımın son derece yüksek olması ülkemiz adına mutluluk verici. 15 ülkeden 101 sporcu mücadele ediyor. Avrupa Şampiyonası'nın daha ilk gününde birden fazla dünya rekoru kırıldı. Bu heyecan verici. Serbest Dalış Milli Takımı'mız ağırlıklı olarak genç sporculardan oluşuyor. Bu uluslararası şampiyona sporcularımız için büyük bir tecrübe olacak. Sürpriz de yapabilirler. Ama gelecek için çok umutluyuz." ifadelerini kullandı.







