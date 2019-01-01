Serbest bölgelerden üçüncü ülkelere ihracata destek

ANKARA (AA) - Türk Eximbank tarafından, serbest bölgelerde üretilen Türk malları veya sunulan hizmetlerin üçüncü ülkelere satışının artırılması için kredi, sigorta ve garanti desteği sağlanacak.

Ticaret Bakanlığının, Serbest Bölgelerden Üçüncü Ülkeye Yapılan Satışların Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ'nin (Türk Eximbank) Kredi, Sigorta ve Garanti Hizmetlerinden Yararlandırılması Hakkında Tebliğ'i Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, Türkiye'de kurulan serbest bölgelerde üretilen Türk malları veya sunulan hizmetlerin üçüncü ülkelere satışının artırılmasına yönelik olarak bu firmaların, üretim, yatırım veya işletme sermayesi ihtiyaçları için kredi, sigorta ve garanti desteği verilecek.

Serbest bölgeden üçüncü ülkeye taahhüt edilen satış gerçekleştirilmeden kredi-garanti riskinin kapatılması, taahhüdü ortadan kaldırmayacak.

Yapılan satışlara ilişkin taahhütler, Türk Eximbank'ın belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde kapatılacak.

Deprem, sel, don, fırtına, kasırga ve benzeri tabii afetler ve yangın, faaliyetin kamu otoritelerince durdurulması, grev ve lokavt, devletçe konulan yasaklar ile harp ve abluka hali, yükümlünün iflası ya da konkordato ilan etmiş olması, şahıs firması kullanıcılarda firma sahibinin ölümü hallerinde, Türk Eximbank tarafından ilaveten kredi-garanti taahhüt süresi tanınabilecek.

Kullanıcıların mücbir sebepten yararlanması için en geç kredi-garanti taahhüt süresinin sonunu takip eden bir ay içinde ilgili bankaya müracaat etmesi gerekecek. Belirtilen süreler dışında yapılan müracaatlar değerlendirilmeyecek.

Kredi-garantiden yararlanan kullanıcı tarafından süresi içinde taahhüdün gerçekleştirilememesi halinde Türk Eximbank'ın ilgili programlarında belirtilen müeyyideler uygulanacak.