  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Milli Muharip Uçak KAAN ile ilgili açıklama! Uçuran pilot: Bizim için bir uçak değil, silah

Rusya Devlet Başkanı Putin'den 'Rusya ve Çin sonsuza kadar kardeştir' vurgusu

CHP teröristlere kalkan oldu! Özgür Özel'den şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak söylem

Kahramanmaraş'ı ayağa kaldıracak dev enerji hamlesi! Tamı tamına 20 milyon dolar...

Bunlar neyin kafasıyla konuşuyor?

Cesur ülke Güney Afrika'dan İsrail'i kudurtacak bir hamle daha!

Mesut Hakkı Caşın, Milli Muharip Uçak Kaan'da kullanılan boyanın sırrını açıkladı! Herkes şaşırdı kaldı

Enerjide anlaşma sağlandı! Türkiye ile komşu ülke arasında imzalar atıldı

İtalya tarafından teklif edildi: AB bayrağı kamu kurumlarından kaldırılsın!

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme
Siyaset 'Serbest bırakma' hayali sandığa gömülmüştü! Kılıçdaroğlu'ndan Selahattin Demirtaş mesajı
Siyaset

'Serbest bırakma' hayali sandığa gömülmüştü! Kılıçdaroğlu'ndan Selahattin Demirtaş mesajı

Yeniakit Publisher
2024-05-17 07:00:00 -
'Serbest bırakma' hayali sandığa gömülmüştü! Kılıçdaroğlu'ndan Selahattin Demirtaş mesajı

CHP'nin devrik lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kobani davası kapsamında alınan kararı sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla değerlendirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nden önce, 6'lı masadaki ortaklarıyla birlikte "serbest bırakma" hayali kurduğu Selahattin Demirtaş, 42 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Aralarında şehit Yasin Börü'nün de olduğu hayatını kaybeden 46 kişiden utanmayan Kılıçdaroğlu, Kobani davasında verilen hapis cezalarını eleştirdi.

CHP'nin devrik başkanı, siyasi hayatı boyunca sandıkta demokratik seçimlerle yenemediği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, "diktatörlükle" suçladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

Adalet terazisi bugün bir kez daha kırıldı…
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yasama, yürütme ve yargının tek bir adama teslim edildiği her ülkede olduğu gibi bizim ülkemizde de maalesef hak arama kapısı haklıya ve mazluma kapalı, diktatörlerin çıkarlarına ve yakınlarına hizmet eder hale geldi.

Hiç kimse unutmasın, bugün verilen bütün kararların geçerliliği otoriter hükümetin iktidar süresi kadardır. Vicdanlarda ve milletimiz nezdinde bu kararların hiç bir hükmü yoktur.

Bunun içindir ki dikta rejimleriyle el sıkışılmaz ve sistemin aparatı olunmaz!

Bütün bu olanlar normal değildir, vicdani de ahlaki de değildir. Otoriter yönetimle mücadele etmek bu yoldaki tek seçeneğimizdir. Bütün demokratların bu gerçeği görmesi gerekir.

Biz pes edersek, milletimizin ensesindeki tokat daha katmerli olur.

Unutmayalım: Başka Türkiye yok!

6-8 Ekim olayları davasında kararlar açıklandı! Figen Yüksekdağ, Ahmet Türk, Altan Tan, Ayhan Bilgen, Aysel Tuğluk, Ayla Akat Ata...
6-8 Ekim olayları davasında kararlar açıklandı! Figen Yüksekdağ, Ahmet Türk, Altan Tan, Ayhan Bilgen, Aysel Tuğluk, Ayla Akat Ata...

Gündem

6-8 Ekim olayları davasında kararlar açıklandı! Figen Yüksekdağ, Ahmet Türk, Altan Tan, Ayhan Bilgen, Aysel Tuğluk, Ayla Akat Ata...

TBMM'de terör sevicilerden Selahattin Demirtaş protestosu!
TBMM'de terör sevicilerden Selahattin Demirtaş protestosu!

Siyaset

TBMM'de terör sevicilerden Selahattin Demirtaş protestosu!

Terör sevici DEM'lilerden 'İstiklal Mahkemesi' çıkışı!
Terör sevici DEM'lilerden 'İstiklal Mahkemesi' çıkışı!

Siyaset

Terör sevici DEM'lilerden 'İstiklal Mahkemesi' çıkışı!

Erdoğan'ın şiir okumasına verilen cezayla teröre verilen cezayı bir tutan kafa meydanda!
Erdoğan'ın şiir okumasına verilen cezayla teröre verilen cezayı bir tutan kafa meydanda!

Gündem

Erdoğan'ın şiir okumasına verilen cezayla teröre verilen cezayı bir tutan kafa meydanda!

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23