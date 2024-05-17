'Serbest bırakma' hayali sandığa gömülmüştü! Kılıçdaroğlu'ndan Selahattin Demirtaş mesajı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nden önce, 6'lı masadaki ortaklarıyla birlikte "serbest bırakma" hayali kurduğu Selahattin Demirtaş, 42 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Aralarında şehit Yasin Börü'nün de olduğu hayatını kaybeden 46 kişiden utanmayan Kılıçdaroğlu, Kobani davasında verilen hapis cezalarını eleştirdi.

CHP'nin devrik başkanı, siyasi hayatı boyunca sandıkta demokratik seçimlerle yenemediği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, "diktatörlükle" suçladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

Adalet terazisi bugün bir kez daha kırıldı…

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Yasama, yürütme ve yargının tek bir adama teslim edildiği her ülkede olduğu gibi bizim ülkemizde de maalesef hak arama kapısı haklıya ve mazluma kapalı, diktatörlerin çıkarlarına ve yakınlarına hizmet eder hale geldi.

Hiç kimse unutmasın, bugün verilen bütün kararların geçerliliği otoriter hükümetin iktidar süresi kadardır. Vicdanlarda ve milletimiz nezdinde bu kararların hiç bir hükmü yoktur.

Bunun içindir ki dikta rejimleriyle el sıkışılmaz ve sistemin aparatı olunmaz!

Bütün bu olanlar normal değildir, vicdani de ahlaki de değildir. Otoriter yönetimle mücadele etmek bu yoldaki tek seçeneğimizdir. Bütün demokratların bu gerçeği görmesi gerekir.

Biz pes edersek, milletimizin ensesindeki tokat daha katmerli olur.

Unutmayalım: Başka Türkiye yok!