İspanya'dan NATO'ya çağrı 70 bin inanmış yürek Mescid-i Aksa'ya akın etti! İsrail barikatları Müslümanları durduramadı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'u küresel finans merkezi yapacağız Yunan basını, bu soruya cevap arıyor! Tayfun, Atina'yı vurursa ne olur? Rutte: Türk savunma sanayi harika bir örnek Türkiye inanılmaz bir gösteri sergileyecek Kılıçdaroğlu'nun sağ kolundan flaş sözler Fondaş medyanın ikiyüzlülüğü! Dün ‘şeriatın kestiği parmak acımaz’ Bugün ‘demokrasiye mutlak darbe’ Bunlar Türkiye düşmanı! Borsa yükselince Halk TV şok oldu! Özgür Özel yönetimine sert tepki! Partiden kovulan CHP’lide butlan sevinci Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci değerine ulaşıldı İhracat kendi rekorunu zorluyor
Serbest bırakılan Blok3'ten flaş sözler

Serbest bırakılan Blok3'ten flaş sözler

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan "Blok3" lakaplı Hakan Aydın, ifade ve test işlemlerinin ardından "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Adliye çıkışı konuşan Aydın, "Devletimizden Allah razı olsun, çok güzel ağırladılar. Testlerimizi verdik, duruşmaya çıktık" ifadelerini kullandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 25 adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda ünlü isim gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen "Blok3" lakaplı ünlü rapçi Hakan Aydın, jandarmaya giderek teslim oldu. Soruşturmayla ilgili ifadesi alınan ve adli tıp kurumunda test için numune veren Aydın, "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

"DEVLETİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN"

Adliye çıkışında basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Hakan Aydın, devlet yetkililerine teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Devletimizden Allah razı olsun, çok güzel ağırladılar. Testlerimizi verdik, duruşmaya çıktık. Daha da bir şey söylemeye gerek yok. Devletimiz bizi çağırıyorsa tabii ki geleceğiz.”

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde arama çalışmaları da yapıldı. Gözaltında bulunan şüpheli Mehmet Rahşan'ın adresinde yapılan aramada, 8 adet extacy, 26 gram uyuşturucu madde, hassas terazi, 2 adet içerisinde esrar bulunan elektronik sigara, 3 adet içinde uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen şekerleme, boş şırınga ile 2 adet boş kilitli poşet ele geçirildi. Şüpheli Aycan Yağcı'nın adresinde yapılan aramada ise, 1 gram esrar maddesi bulundu.

 

MEHMET RAHŞAN TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen 10 kişinin savcılık ifadeleri tamamlandı. Şüphelilerden Berkay Şahin, Volkan Bahçekapılı, Kübra İmren, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora, Cansu Tekin, hakkında yurt dışı çıkış yasağı, Yaşar Özdaş, Hakan Aydın, hakkında ise yurt dışı çıkış adli kontrol kararı verilirken, şüpheli Mehmet Rahşan ise tutuklandı.

Gözaltı kararı verilen isimler (Tam liste):

Berkay ŞAHİN

Tan TAŞÇI

Yağmur ÜNAL

Mirgün Sırrı CABAS

Hakan AYDIN (BLOK 3)

Mabel MATİZ(Fatih KARACA)

Feyza CİVELEK

 

Niran ÜNSAL

Volkan BAHÇEKAPILI

Onur TUNA

Osman Haktan CANEVİ

Aslıhan TURANLI

Eren KESİMER

Kübra İmren SİYAHDEMİR

Mehmet Rahşan

Cansu TEKİN

Özgür Deniz CELLAT

Yasemin İKBAL

Tarık TUNCA BAKIR

Hanzede GÜRKANLAR

Aycan YAĞCI

Tuğçe POSTOĞLU

Eda DORA

Semiha BEZEK

