‘Keloğlanın saçları çıkar Kılıçdaroğlu dönemez!’ Tanju Özcan’ın tahmini yine tuttu (!)

Geçtiğimiz aylarda, “Keloğlan'ın saçının çıkma ihtimali var, Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına dönme ihtimali yok” diyerek büyük konuşan eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yine tükürdüğünü yaladı. Siyasi kehanetleriyle bilinen Özcan, "İrtikap" suçlamasıyla cezaevine gönderilip parmaklıklar ardında gün sayarken, dün akşam saatlerinde Ankara'dan gelen haberle adeta yıkıldı.

Mahkemenin dün CHP kurultayı için verdiği tarihi "mutlak butlan" kararı, partideki tüm dengeleri altüst ederek Özgür Özel yönetimini görevden uzaklaştırdı.

Hukuken 4-5 Kasım 2023 öncesine dönülmesiyle birlikte, Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlık makamına kurulurken, icra memurları bile kararı tebliğ etmek için çoktan harekete geçti. "Kılıçdaroğlu dönemez" diye iddiaya giren Özcan'ın bu muazzam tahminiyle yine alay konusu oldu.

Bilindiği üzere Tanju Özcan, daha önce, “Erdoğan yine cumhurbaşkanı seçilirse siyaseti bırakırım” demişti. Erdoğan her zamanki gibi seçmenin, vatandaşın teveccühü ile cumhurbaşkanı seçilmişti. Özcan üç maymunu oynayıp siyaset yapmaya devam etmişti.