  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP'li belediyede "iskan" vurgunu: Akçakoca’da milyonluk “rüşvet çarkı” patladı! Bir haftada 4 bin 184 İHA düşürüldü Savaş yerden havaya taşındı CHP’li belediye personelleri serbest! Türkiye'yi yasa boğan olayda tahliye Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye vazgeçilmez konumda Mutlak butlan CHP'ye tebliğ edildi: Yeni başkan resmen belli oldu Çalışma ofisine geçti! Kılıçdaroğlu’nun evinin önünde sürpriz slogan Ülke sarsıldı! 250 toplu mezar bulundu, 25’i açıldı: 3 bin 635 ceset çıkarıldı Endeks tırmanışta! Borsa’da butlan şoku kısa sürdü CHP'nin kurultay tedbirine yönelik itirazıyla ilgili karar verildi Bakanlıktan kurban bayramı tedbirleri! Otobüslerde gizli yolcu uygulaması
Siyaset ‘Keloğlanın saçları çıkar Kılıçdaroğlu dönemez!’ Tanju Özcan’ın tahmini yine tuttu (!)
Siyaset

‘Keloğlanın saçları çıkar Kılıçdaroğlu dönemez!’ Tanju Özcan’ın tahmini yine tuttu (!)

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Siyasi kehanetleri her seferinde fiyaskoyla sonuçlanan eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, geçtiğimiz aylarda söylediği "Keloğlan’ın saçı çıkar, Kılıçdaroğlu dönemez" çıkışıyla bir kez daha alay konusu oldu. "İrtikap" suçundan cezaevine giren Özcan parmaklıklar ardında gün sayarken; mahkemenin dün verdiği "mutlak butlan" kararı Özgür Özel yönetimini düşürdü ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna taşıdı.

Geçtiğimiz aylarda, “Keloğlan'ın saçının çıkma ihtimali var, Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına dönme ihtimali yok” diyerek büyük konuşan eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yine tükürdüğünü yaladı. Siyasi kehanetleriyle bilinen Özcan, "İrtikap" suçlamasıyla cezaevine gönderilip parmaklıklar ardında gün sayarken, dün akşam saatlerinde Ankara'dan gelen haberle adeta yıkıldı.

Mahkemenin dün CHP kurultayı için verdiği tarihi "mutlak butlan" kararı, partideki tüm dengeleri altüst ederek Özgür Özel yönetimini görevden uzaklaştırdı.

 

Hukuken 4-5 Kasım 2023 öncesine dönülmesiyle birlikte, Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlık makamına kurulurken, icra memurları bile kararı tebliğ etmek için çoktan harekete geçti. "Kılıçdaroğlu dönemez" diye iddiaya giren Özcan'ın bu muazzam tahminiyle yine alay konusu oldu.

Bilindiği üzere Tanju Özcan, daha önce, “Erdoğan yine cumhurbaşkanı seçilirse siyaseti bırakırım” demişti. Erdoğan her zamanki gibi seçmenin, vatandaşın teveccühü ile cumhurbaşkanı seçilmişti. Özcan üç maymunu oynayıp siyaset yapmaya devam etmişti.

CHP’li meclis üyesinden bomba itiraflar! Gökhan Zeybek’in ABD'deki kızına 500 bin dolar
CHP’li meclis üyesinden bomba itiraflar! Gökhan Zeybek’in ABD'deki kızına 500 bin dolar

Siyaset

CHP’li meclis üyesinden bomba itiraflar! Gökhan Zeybek’in ABD'deki kızına 500 bin dolar

CHP'nin kurultay tedbirine yönelik itirazıyla ilgili karar verildi
CHP'nin kurultay tedbirine yönelik itirazıyla ilgili karar verildi

Gündem

CHP'nin kurultay tedbirine yönelik itirazıyla ilgili karar verildi

Mutlak butlan CHP'ye tebliğ edildi: Yeni başkan resmen belli oldu
Mutlak butlan CHP'ye tebliğ edildi: Yeni başkan resmen belli oldu

Gündem

Mutlak butlan CHP'ye tebliğ edildi: Yeni başkan resmen belli oldu

CHP’li belediye personelleri serbest! Türkiye'yi yasa boğan olayda tahliye
CHP’li belediye personelleri serbest! Türkiye'yi yasa boğan olayda tahliye

Gündem

CHP’li belediye personelleri serbest! Türkiye'yi yasa boğan olayda tahliye

CHP'li belediyede "iskan" vurgunu: Akçakoca’da milyonluk "rüşvet çarkı" patladı!
CHP'li belediyede "iskan" vurgunu: Akçakoca’da milyonluk “rüşvet çarkı” patladı!

Siyaset

CHP'li belediyede "iskan" vurgunu: Akçakoca’da milyonluk “rüşvet çarkı” patladı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Daha âkil -asil ve âdil bir muhalefeti hakkediyor bu millet.

Chp'li vatandaşa mikrofon uzatıldığında *" Kemal Kılıçtaroğlu döneminde partiye doldurulanlarla, İmamoğlu Özer vb'lerinin doldurdukları arasındaki savaş burada bitmiyecek ve chp'yi bitirecek"* dedi....
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23