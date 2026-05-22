‘Keloğlanın saçları çıkar Kılıçdaroğlu dönemez!’ Tanju Özcan’ın tahmini yine tuttu (!)
Siyasi kehanetleri her seferinde fiyaskoyla sonuçlanan eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, geçtiğimiz aylarda söylediği "Keloğlan’ın saçı çıkar, Kılıçdaroğlu dönemez" çıkışıyla bir kez daha alay konusu oldu. "İrtikap" suçundan cezaevine giren Özcan parmaklıklar ardında gün sayarken; mahkemenin dün verdiği "mutlak butlan" kararı Özgür Özel yönetimini düşürdü ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna taşıdı.
Geçtiğimiz aylarda, “Keloğlan'ın saçının çıkma ihtimali var, Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına dönme ihtimali yok” diyerek büyük konuşan eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yine tükürdüğünü yaladı. Siyasi kehanetleriyle bilinen Özcan, "İrtikap" suçlamasıyla cezaevine gönderilip parmaklıklar ardında gün sayarken, dün akşam saatlerinde Ankara'dan gelen haberle adeta yıkıldı.
Mahkemenin dün CHP kurultayı için verdiği tarihi "mutlak butlan" kararı, partideki tüm dengeleri altüst ederek Özgür Özel yönetimini görevden uzaklaştırdı.
Hukuken 4-5 Kasım 2023 öncesine dönülmesiyle birlikte, Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlık makamına kurulurken, icra memurları bile kararı tebliğ etmek için çoktan harekete geçti. "Kılıçdaroğlu dönemez" diye iddiaya giren Özcan'ın bu muazzam tahminiyle yine alay konusu oldu.
Bilindiği üzere Tanju Özcan, daha önce, “Erdoğan yine cumhurbaşkanı seçilirse siyaseti bırakırım” demişti. Erdoğan her zamanki gibi seçmenin, vatandaşın teveccühü ile cumhurbaşkanı seçilmişti. Özcan üç maymunu oynayıp siyaset yapmaya devam etmişti.