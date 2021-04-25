Serap Özer gözaltına alındı mı? Faruk Fatih Özer'in kız kardeşi Serap Özer yakalandı mı?
Son dakika haberi: Kripto para dolandırıcılığı ile ilgili 'Thodex' isimli şirkete yapılan operasyon kapsamında firari Faruk Fatih Özer'in kız kardeşi Serap Özer gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer de gözaltına alınmıştı.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün gece saatlerinde Pendik'te gerçekleştirdiği operasyonda Güven Özer gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Faruk Fatih Özer'in yakalama kararı çıkarılan kız kardeşi Serap Özer de İstanbul ve Kocaeli Emniyeti'nin yaptığı ortak operasyonla Kocaeli'de yakalanarak gözaltına alındı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün gece saatlerinde Pendik'te gerçekleştirdiği operasyonda Güven Özer gözaltına alındı.
Öte yandan soruşturma kapsamında aranan 80 kişiden 69'unun gözaltında olduğu öğrenildi. 11 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor. Öte yandan hakkında kırmızı bülten çıkartılan Faruk Fatih Özer ise her yerde aranıyor.