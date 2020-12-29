Seramiksan'dan su tasarrufu sağlayacak çözümler

İSTANBUL (AA) - Seramiksan, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için su tasarrufu sağlayacak çözümler sunuyor.

Seramiksan'dan yapılan açıklamaya göre, Seramiksan çevre dostu klozetler 2,5 ve 4,5 litre ile fonksiyon yaparak su tasarrufu sağlıyor.

Temizliğe daha az vakit harcayarak su kullanımını minimize edebilecek Seramiksan karolar tercih edilebiliyor. Seramiksan nanoteknoloji ile üretilen ürünler, üzerindeki nano kaplama sayesinde leke tutmuyor ve bakteri barındırmıyor.

Seramiksan Hygiene ile mikroorganizmaları yüzde 99,9 oranında yok eden klozetler ve lavabolar ile daha az su, daha az kimyasal kullanılarak hem bütçe hem de doğa korunabiliyor.

Tüm hizmetlerinin temelinde sağlıklı mekanlar ve sürdürülebilir bir çevre bulunan Seramiksan, daha temiz, güvenli, sağlıklı ve doğa dostu ürünler sunmayı sürdürüyor.