  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Seramik sanatçısı Şebnem Kant, Türk motifli seramiklerini Ukraynalılarla buluşturuyor:
Aktüel

Seramik sanatçısı Şebnem Kant, Türk motifli seramiklerini Ukraynalılarla buluşturuyor:

"Ürünlerimin enerjisi var diyorlar. Bu bizim kültürümüzün özelliği, bir hikayesi var. Türk sembollerini kullanıyorum ama ben kendim yorumluyorum" - "Öğrencilerime seramiği ve Türk kültürünü öğretiyorum. Bir araya geldiğimizde Türk kahvesinden başka bir şey içmiyorlar"

Yeniakit Publisher
2020-11-09 11:03:30 -
Seramik sanatçısı Şebnem Kant, Türk motifli seramiklerini Ukraynalılarla buluşturuyor:

KİEV (AA) - TALHA YAVUZ - Seramik sanatçısı Şebnem Kant, Türk ve İslam motiflerini kendi yorumuyla kullanarak Ukraynalılara ve yabancılara seramik sanatını öğretiyor.

Kant, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 senedir seramik sanatıyla uğraştığını ve 8 yıldır bunu iş olarak yaptığını belirtti.

Eşinin işi dolayısıyla Ukrayna'ya geldiğini ifade eden Kant, öncesinde Türkiye'de ekonomist olarak çalıştığını söyledi. Kant, "Ukrayna'ya geldiğimde önce dil bariyerini aşmak için Rusça öğrendim. Daha sonra seramik sanatına ilgi duymaya başladım." dedi.

Kant, Ukrayna'nın ünlü seramik sanatçısı Sergey Kozak'tan eğitim aldığını dile getirerek, "Daha sonra kendi atölyemi açtım. Tabii ilk başta bir Türk olarak kolay olmadı. Tüm süreçlerde tek başıma mücadele ettim, özellikle teknik konularda ama düşe kalka öğrendim. Şimdiyse ürünlerim Ukrayna'nın pek çok yerinde satılıyor ve sergiler düzenliyoruz." diye konuştu.

Şebnem Kant, şöyle devam etti:

"Mesela Moskovalı birisi Ukrayna'da benim ürünümü almış ve sonrasında sosyal medyadan bana fotoğrafını gönderdi. Dünyadan böyle mesajlar alıyorum ve çok memnun oluyorum. Ürünlerimin enerjisi var diyorlar. Bu bizim kültürümüzün özelliği, bir hikayesi var. Türk sembollerini kullanıyorum ama ben kendim yorumluyorum."

- "Dünyanın pek çok yerinden öğrencim var"

Bir yandan da seramik sanatını öğrettiğinin altını çizen Kant, Ukraynalıların yanı sıra Japon, Romanyalı, Koreli, Venezuelalı, Pakistanlı ve Fransız öğrencilerinin olduğunu dile getirdi.

Kant, şunları kaydetti:

"Öğrencilerime seramikle beraber Türk kültürünü de öğretiyorum. Bir araya geldiğimizde Türk kahvesinden başka bir şey içmiyorlar. Bundan daha iyi bir reklam olabilir mi? Tabii bunu görünce ben de gurur duyuyorum ve mutlu oluyorum. Ben öldükten sonra bile bu seramikler orada olacak."

Kant, ilk başlarda Ukrayna'da Türk motiflerinin kolay kabul görmediğini söyleyerek, "Nar motifi mesela. 4-5 sene uğraştım ama şimdi benimkileri kopyalıyorlar. Ama aynı şey olmuyor çünkü biz farklı bir kompozisyonda kullanıyoruz. Türk seramiği hemen anlaşılmıyor ama hikayesini dinleyince Türk olduğunu anlıyoruz. Bu da burada ilgi görüyor." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Joe Biden'ın seçilmesi İran'a yaradı: Dolarda sert düşüş
Dünya

Joe Biden'ın seçilmesi İran'a yaradı: Dolarda sert düşüş

İran'da yaptırımların sebep olduğu ekonomik baskılar nedeni ile serbest piyasada rekor seviyeye ulaşan dolar 3 Kasım'da ABD'de yapılan başka..
AFP'den Azerbaycan’a sansür
Dünya

AFP'den Azerbaycan’a sansür

Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi Rahman Mustafayev, kendisiyle yapılan röportajı yayımlamayan Fransız haber ajansı Agence France Presse'e (AF..
İstanbul'a böyle getirildi! O hain için süreç başladı
Gündem

İstanbul'a böyle getirildi! O hain için süreç başladı

FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan Bank Asya'nın kurucu ortaklarından Kamil Yavuz Malkatan, hakkında soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay