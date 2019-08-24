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Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı devam ediyor

5.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 13:59
Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı devam ediyor

5. Uluslararası Eskişehir Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı, Tarihi Odunpazarı Meydanı’nda devam ediyor.


Odunpazarı Belediyesi tarafından ‘Şehrin Ateşi’ sloganı ile düzenlenen çalıştay, gün boyu bilim insanları ve sanatçıların performanslarına, sahne gösterileri ve müzik dinletilerine ev sahipliği yapıyor. Akşam saatlerinde ise bilim insanları ve sanatçılar gündüz yaptıkları seramik eserleri, çeşitli pişirim tekniklerini kullanarak pişiriyor.


Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Odunpazarı 5’inci Uluslararası Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı’na 10 bilim insanı ve sanatçı katıldı. Sanatçılardan yaptıkları çalışmalar ve seramik pişirim teknikleri ile ilgili bilgi alan vatandaşlar, sanatçıların çalışmalarını ise ilgi ile izledi. Çalıştay alanına gelen çocuklar seramik hamuruna şekil verirken, vatandaşlar da tornada seramikten çömlek yaptı.


GALERİ VE MÜZELERİ GEZDİLER


Çalıştaya katılan bilim insanları ve sanatçılar için Odunpazarı Tarihi Bölgede yer alan galeri ve müzelere gezi düzenlendi. Atatürk ile Bir Gün Galerisi, Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Galerisi, Ahşap Eserler Galerisi, Sıcak Cam Atölyesi ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi’ni gezdi. Galerilerde ve müzelerde yer alan eserlerden çok etkilenen sanatçı ve bilim insanları sanata ve tarihe verdikleri değer için Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a teşekkür etti.


KAĞIT FIRIN PİŞİRİM TEKNİĞİ UYGULANDI


Sorkun çömlekçilerinin de yer aldığı çalıştayda çalışmalar geç saatlere kadar devam etti. Gün sonunda 5’inci Uluslararası Eskişehir Odunpazarı Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı katılan bilim insanları ve sanatçılar, gün boyu yaptıkları eserleri Kağıt Fırın Pişirim Tekniğinin uygulandığı fırınlarda pişirdi. Böylece 5’inci Uluslararası Eskişehir Odunpazarı Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı’nın ikinci fırını da yakılmış oldu. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, bilim insanları ve sanatçıların çalışmalarını yakından izlemek için çalıştay alanını ziyaret etti. Eserlerin pişirildiği fırınların yakıldığı Odunpazarı Meydanı’nda çalıştaya katılan bilim insanları ve sanatçılarla bir araya gelen Başkan Kurt, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Sanatçılar ve bilim insanları tarafından yakılan Kağıt Fırınlarından eşsiz sanat eserleri çıkarken, vatandaşlar sanatçıların Kağıt Fırınlarında yaptığı çalışmayı büyük bir dikkatle takip etti.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 13:59
  1. sanat
  2. odunpazarı
  3. bilim

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