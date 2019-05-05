0553 313 94 23

Sera İhtisas OSB’de katma değeri yüksek ürünler yetiştirilecek

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, istihdama katkı sağlayacak ve katma değeri yüksek ürünlerin yetiştirileceği Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin bir an önce hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

05 Mayıs 2019 Pazar 10:19
Sera İhtisas OSB’de katma değeri yüksek ürünler yetiştirilecek

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, istihdama katkı sağlayacak ve katma değeri yüksek ürünlerin yetiştirileceği Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin bir an önce hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.


Vali Mamut Demirtaş, Karataş ilçesinin Bebeli Mahallesi’nde bulunan Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde incelemelerde bulundu.


İnceleme ziyareti sırasında; Adana Büyükşehir Belediye BaşkanıZeydan Karalar, Vali Yardımcısı Murat Süzen, Karataş Kaymakam Vekili Asalet Karabulut, Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu BaşkanıAtila Menevşe, Adana Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç ile kamu kurum ve kuruluş temsilcileri de hazır bulundu.


Vali Demirtaş, Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirdiği incelemeler sırasında yetkililerden çalışmalarda gelinen aşama hakkında detaylı bilgiler aldı.


Karşılıklı görüş alışverişi yapılmasının ardından bir değerlendirme yapan Vali Demirtaş, Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi hayata geçtiğinde Adana’da katma değeri yüksek ürünler yetiştirileceğini, ildeki istihdamın artacağını, OSB’nin ilçede ve ilde ekonomik bakımdan birçok olumlu etkisinin olacağını söyledi. Vali Demirtaş, "Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin bir an önce hayata geçirilmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu konuda herkesin üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceğine inanıyorum" dedi.


İlçeye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında köy sakinleriyle de bir araya gelen Vali Demirtaş, köylülere Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi hakkında bilgiler verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 10:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ev yangınında yaşlı çift hayatını kaybetti
    1. Ev yangınında yaşlı çift hayatını..
    2. Konyaspor ve Alanyaspor ligde 6...
    3. Bursaspor hayatta kalma maçlarını..
    4. Bir proje daha istemezükçülerin..
    5. Diş çıkaran bebek kusar mı?
    6. Cep telefonu çekmeyen köyün çilesi
    7. Suda kaybolan kepçe operatörünün..
    8. Ordu'da yangın
    9. HAGİAD Başkanlığı’na Erkan Seçildi
    10. Güliz Korkmaz’dan "Bağ" sergisi
    11. Hakkari'de şehit askerler için tören
    12. Turizmde “4 Mevsim Gaziantep” zamanı
    13. (Özel) 31 yıldır kesintisiz oruç..
    14. İhlas Vakfı Yozgat Bozok Erkek Öğrenci..
    15. Sesi Görenler Futbol Ligi 4. hafta
    16. Karşıyaka Çarşısı için söz esnafta
    17. Aşiret düğününde damada 200 bin lira,..
    18. Konya’da kaçak kazı operasyonu: 5..
    19. "Engel Olma Destek Ol" defilesi
    20. İlahiyatçı yazar Osman Ünlü: “Ramazan..
    21. Kuzey Kore lideri Kim füze denemesini..
    22. İşgalci İsrail saldırılarında 2..
    23. "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne..
    24. EİB ihracatta düşüşe ’dur’ dedi
    25. AK Partili isimden bomba açıklama:..
    26. Telefona "oğlum" diye kaydettirip 92..
    27. 5 terörist daha öldürüldü!
    28. Akar'dan "Ege ve Doğu Akdeniz"..
    29. Bolluk, bereket ve paylaşım dolu..
    30. Belediye otobüsü ilk ve ortaokul..
    Ukrayna Türkiye'yi uyardı ve 38 ton domatesi geri gönderdi!
    Ukrayna Türkiye'yi uyardı ve 38 ton domatesi geri gönderdi!
    AK Parti, İstanbul için kritik tarihi açıkladı
    AK Parti, İstanbul için kritik tarihi açıkladı
    TBMM'ye 80 yeni makam aracı kiralandı!
    TBMM'ye 80 yeni makam aracı kiralandı!
    Erdoğan'dan sert sözler! "Bugüne kadar sustum ama artık yetti"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Bugüne kadar sustum ama artık yetti"
    Küresel haydut ABD'den Türkiye'ye yeni tehdit
    Küresel haydut ABD'den Türkiye'ye yeni tehdit

    Günün Karikatürü

    05 Mayıs 2019
    Başarılı İHL’nin nefesini kestiler
    Başarılı İHL’nin nefesini kestiler
    Saadetli vekilden skandal 'Çamlıca Camisi' benzetmesi
    Saadetli vekilden skandal 'Çamlıca Camisi' benzetmesi