Sera İhtisas OSB’de katma değeri yüksek ürünler yetiştirilecek

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, istihdama katkı sağlayacak ve katma değeri yüksek ürünlerin yetiştirileceği Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin bir an önce hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Vali Mamut Demirtaş, Karataş ilçesinin Bebeli Mahallesi’nde bulunan Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde incelemelerde bulundu.

İnceleme ziyareti sırasında; Adana Büyükşehir Belediye BaşkanıZeydan Karalar, Vali Yardımcısı Murat Süzen, Karataş Kaymakam Vekili Asalet Karabulut, Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu BaşkanıAtila Menevşe, Adana Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç ile kamu kurum ve kuruluş temsilcileri de hazır bulundu.

Vali Demirtaş, Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirdiği incelemeler sırasında yetkililerden çalışmalarda gelinen aşama hakkında detaylı bilgiler aldı.

Karşılıklı görüş alışverişi yapılmasının ardından bir değerlendirme yapan Vali Demirtaş, Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi hayata geçtiğinde Adana’da katma değeri yüksek ürünler yetiştirileceğini, ildeki istihdamın artacağını, OSB’nin ilçede ve ilde ekonomik bakımdan birçok olumlu etkisinin olacağını söyledi. Vali Demirtaş, "Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin bir an önce hayata geçirilmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu konuda herkesin üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceğine inanıyorum" dedi.

İlçeye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında köy sakinleriyle de bir araya gelen Vali Demirtaş, köylülere Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi hakkında bilgiler verdi.