Şer Vakıflar kapatılsın!

Dünyaya kan ve kaos tohumları eken Yahudi asıllı Macar spekülatör George Soros bağlantılı vakıfların etkinliklerinin birçok ülkede yasaklandığı ortaya çıktı. ABD ve İsrail’in ülkeleri dizayn etmek için kullandığı bir aparat görevini gören Soros’un, Macaristan, Rusya ve Özbekistan’da vakıfları aracılığıyla gerçekleştirdiği bütün faaliyetlerinin durdurulduğu öğrenildi. Ülkemize Açık Toplum Vakfı aracılığıyla sızan Soros’un, TESEV’e, LGBTİ’li homolara, ayrılıkçı hareketlere, sözde kadın hakları derneklerine, Ermeni vakıflarına ve ‘Diyalog’ enstitülerine ise milyonlarca dolar para aktardığı kaydedildi. Üç ağaç bahane edilerek başlatılan Gezi parkı vandallığının da arkasındaki isim olan Soros’un beslediği vakıflar aracılığıyla manipülatif eylemler için zemin hazırladığı belirlendi.

Faaliyetleri durduruldu

Son 20 yılda gerçekleşen birçok darbe ve toplumsal ayaklanmada hep Soros’un ismi ön plana çıkıyor. Açık Toplum Vakfı adını verdiği yapı üzerinden ülkelere sızan Soros, beslediği onlarca kurum ve kuruluşla kaosa giden yolun yapı taşlarını da örüyor. Ukrayna, Gürcistan, Kırgızistan’daki iç karışıklık ve darbelerle doğrudan bağlantısı olan Soros, Libya, Lübnan, Brezilya, Taylanda ve daha birçok ülkedeki kanlı ayaklanmaların da sorumlusu olarak görülüyor. Soros’un STK maskesiyle yaptığı kirli faaliyetler ise birçok ülkede yasaklanmaya başladı. Yahudi asıllı Macar vatandaşı Soros’a ilk tokat kendi ülkesinden geldi. Macaristan, Soros’un bütün faaliyetlerine ket vurdu. Öyleki Soros, Açık Toplum Vakfı’nın genel merkezini Berlin’e taşımak zorunda kaldı.

Rusya ve Özbekistan da yasakladı

Rusya’da da ‘Soros Vakfı’ ve ‘Açık Toplum Vakfı’nın da aralarında olduğu 12 kuruluşunun, “istenmeyen örgütler” kapsamına alınarak faaliyetleri durduruldu. 2015 yılında alınan karar da Soros’un faaliyetlerinin ülke için yıkıcı ve bölücü nitelik taşıdığına dikkat çekildi. Özbekistan ise, Rusya’dan çok daha erken davranarak 2004 yılında Soros’un bütün faaliyetlerini yasak kapsamına aldı. Gerekçe olarak da Soros bağlantılı vakıfların manipülatif eylem hazırlığı içerisinde olduğu gösterildi.

Şer odağı: Açık Toplum Vakfı

Türkiye’deki düşünce özgürlüğünden faydalanan Soros, Açık Toplum Vakfı aracılığıyla birçok vakfı ve derneği de besliyor. Gezi parkı eylemlerinde çapulcuların arkasındaki isim olduğu öğrenilen Soros, hamiliğini yaptığı dernekleri istediği zaman milli iradeye karşı kışkırtabiliyor. Türkiye’deki LGBTİ’li sapkınların çatı kuruluşu KAOS GL olmak üzere birçok ahlaksız derneğin finansörlüğün yapıyor. TESEV’e de desteğini esirgemeyen Soros’un, Hrant Dink Vakfı, Ermeni Kültürü ve Dayanışma Derneği, Güneydoğu (Turabdin) Süryani Kültür ve Dayanışma Derneği, Muş Kadın Çatısı Derneği ve Ortak Gelecek için Diyalog Derneği’ne de maddi destek verdiği biliniyor.

FETÖ benzeri yapılanmalar

Soros bağlantılı vakıfların yıkıcı faaliyetler içerisinde olduğunu belirten Stratejist Murat Akan, “George Soros, Açık Toplum Vakfı ve fonladığı benzeri sivil toplum kuruluşları, aslında tıpkı FETÖ gibi legal görünümlü illegal yapılardır” dedi. Soros’un Türkiye’deki faaliyetlerinin yasaklanması gerektiğini kaydeden Akan, “Gezi benzeri provokasyonların yeniden yaşanmaması için Açık Toplum Vakfı başta olmak üzere Soros ile bağlantısı olan, Soros’un beslediği bütün vakıflar kapatılmalıdır. Bu yapılar, insan hakları, yardımseverlik gibi masumane bir şekilde örgütleniyor. Lakin dünyadaki bütün toplumsal kalkışmaların altında bunların parmağı var. Bunlar etki ajanlığı yapıyorlar” şeklinde konuştu.

Yasaklanmalı

Avukat Ali Osman Bağırgan da, Soros bağlantılı vakıfların kapatılmasında hukuki bir sakınca olmadığını kaydederek, “Rusya, Özbekistan ve Macaristan, Açık Toplum Vakfı ve uzantılarının faaliyetlerini yasakladı” şeklinde konuştu. Gezi parkı provokasyonunda Soros parmağına dikkat çeken Bağırgan, “Devlet, her şeyden önce vatandaşının güvenliğin sağlamak için vardır. Soros bağlantılı vakıfların başka ülkelerde neler yaptığı bilinmektedir. Ülkemizde gerçekleşen Gezi kalkışmasındaki rolleri de yeni yeni ortaya çıkmaktadır. Devletin bütünlüğüne kast eden ve toplumları kışkırtan vakıfların yasaklanmasında hukuki olarak bir sakınca yoktur” ifadelerini kullandı.