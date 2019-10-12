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Şer odakları yine işbaşında

28 Şubat sürecinin mimarlarından olan sözde STK’lar ve meslek örgütleri, birlik ve beraberliğe en ihtiyaç duyduğumuz şu süreçte yine millete kafa tuttu. Barış Pınarı Harekatı’na karşı bildiri yayınlayanşer odakları PYD/PKK terör örgütünden yana saf tuttu.

12 Ekim 2019 Cumartesi 09:20
Şer odakları yine işbaşında

Mesleklerinin sorunlarını çözmekten ziyade marjinal sol örgütler gibi davranan ve her fırsatta devlet ve millet aleyhine çalışan meslek örgütleri yüzsüzlükte sınır tanımıyor. 28 Şubat sürecinin baş aktörlerini de yanlarına alan sözde meslek örgütleri milletimizin kuyusunu kazmaya büyük bir iştahla devam ediyor. Devletimizi zor duruma düşürmek için hiçbir fırsatı kaçırmayan şer odakları, Barış Pınarı Operasyonu üzerinden büyük bir manipülasyona imza atıyor. İdeolojik aidiyetlerini bir yular gibi boyunlarına geçiren ve dünya görüşlerinin esiri altına giren meslek örgütü yöneticileri “Bu toprakların ihtiyacı adalet, demokrasi ve barıştır” isimli bir bildiriyle devlete meydan okudu. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB imza koyduğu ihanet manifestosunda PKK/PYD terör örgütüne tek bir laf edilmedi.

Terör örgütünü savundular

Kundaktaki bebeklerimizi dahi şehit eden alçakların kökünün kurutulmasına yönelik başlatılan operasyonu zaafiyete uğratmak ve kahraman askerlerimizin moralini bozmak için hazırlanan alçak bildirinin kılıfı ise ‘barış’ oldu. Yıllardan beridir vatandaşlarımızı katleden örgüte sesini çıkarmayan sözde meslek örgütlerinin ve sendikaların, teröristleri savunan bir bildiriye imza atması ise kamuoyunda infiale yol açtı. Şanlı mücadelemizin basit bir ‘askeri macera’ olarak nitelendiği bildiride, “Böylesi bir askeri maceranın hiçbir sorunu çözmeyeceğini, aksine ülkemizin temel sorunlarını derinleştireceğini görenler için, göz göre göre susma zamanı değildir. Suriye’de girilmek istenen yeni maceranın, daha önce girilen maceralarda olduğu gibi, bu temel sorunları çözmek bir yana daha da derinleştireceği açıktır” ifadelerine yer verildi.

Devlet ve millet düşmanları

Birçoğunun başında Türk ibaresi bulunan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kanunlarına tabi olan kuruluşların böylesine pervasız bir tutum sergilemesi ise maşeri vicdanı yaraladı.

Böylesine kritik bir süreçte devletten ziyade eli kanlı hainlerden yana yer alan STK’lar ve meslek örgütlerinin kirli yüzü bir kez daha gün yüzüne çıkmış oldu.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 09:20
  1. 28 Şubat süreci
  2. sözde meslek örgütleri
  3. Barış Pınarı Operasyonu
  4. DİSK
  5. KESK
  6. TMMOB
  7. TTB
  8. PKK/PYD
  9. Türkiye Cumhuriyeti Devleti
  10. STK

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