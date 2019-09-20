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Şer ittifakında HDP çatlağı!

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın CHP'ye yönelik "Kimse bizi HDP ile anayasa hazırlamaya çalışan CHP ile yan yana koymasın" sözlerine CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın "Bu tür değerlendirmelerle Millet İttifakı’nı değersizleştirmeye çalışmaya hiçbirimizin hakkı yoktur" cevabını vermesi iş birliği kopuyor mu sorusunu akıllara getirdi.

20 Eylül 2019 Cuma 15:03
Şer ittifakında HDP çatlağı!

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve 31 Mart yerel seçimlerine birlikte giren İYİ Parti ve CHP arasındaki çatlak gün geçtikçe büyüyor.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, CHP ile yapılan ittifak için dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Türkkan'ın, "Kimse bizi HDP ile anayasa hazırlamaya çalışan CHP ile yan yana koymasın. Kimse bizi CHP ile koalisyon yapan bir parti olarak göstermesin. Biz CHP ile aynı görüşe sahip bir parti değiliz. Biz CHP ile seçim ittifakı yaptık. Seçim bitti mi bitti" ifadelerini kullanmıştı.

Türkkan'ın açıklamalarına cevap veren CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bu tür değerlendirmelerle Millet İttifakı'nı değersizleştirmeye çalışmaya hiçbirimizin hakkı yoktur" ifadelerini kullanması ittifakta iplerin kopma noktasına geldiğini gözler önüne serdi.

Öte yandan İYİ Parti'nin PKK'nın terör faaliyetlerine kısık sesle tepki gösterirken CHP'yi HDP ile iş birliği içinde görmesi de dikkat çekti.

Demirtaş'ın tahliye olmasını istemişlerdi

Millet İttifakı'nı oluşturan CHP ve İYİ Parti, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce, PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'nin Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye olması gerektiği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Diyarbakır anneleri açıklamasında PKK ve HDP yer almamıştı

Akşener'in Diyarbakır'da çocukları PKK tarafından kaçırılan acılı ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti için yaptığı açıklamada HDP ve PKK'dan bahsetmemesi dikkat çekmiş, "O annelerin feryadının çözüm adresi, bir partinin kapısı değil, devletin kapısıdır" ifadeleri ise büyük tepki görmüştü.

Hemen hemen her konuda duyar kasan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Diyarbakır anneleriyle ilgili günler sonra açıklama yapmıştı.

İki partinin de HDP'yi bu kadar savunup korurken bir anda söz konusu parti nedeniyle iplerini koparacak safhaya gelmesi gözlerden kaçmadı.

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 15:03
  1. Diyarbakır
  2. İYİ Parti
  3. Lütfü Türkkan
  4. CHP
  5. HDP
  6. Selahattin Demirtaş

YORUM YAZ

  • Fikri SabitFikri Sabit14 dk önce
    Ne demek şer ittifakı? Sözcü, Cumhuriyet de sizi sevmez ama sizinkilere asla böyle demez.
  • ibrahimibrahim22 dk önce
    geçenlerde sizin bu iyi günleriniz daha güzel olacaksınız demiştim. NOT EDİN LÜTFEN HANIMEFENDİ VERİLEN GÖREVLERİ YAPTI VAZİFESİNİ TAMAMLADI ŞİMDİ BAYRAĞI BAŞKALARINA DEVREDEKCEK DE! yelpaze gibi savurduğunuz ülkücüler ne olacak kullan at olmasın da
  • DERVİŞDERVİŞ28 dk önce
    Kimse aldanmasın! AKP'nin içine girebilmek için yapılan danışıklı dövüş bu.Güya kavga etmişlermiş.Reis bunların planlarını anlamazmı sanıyorsunuz?
  • BOYCOTT ISRAEL(BDS)BOYCOTT ISRAEL(BDS)31 dk önce
    MERAK ETME CHP ARKANDA DAIMA HDPKK VAR..kurtariciniz yani..

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