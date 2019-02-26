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Sepaş Enerji’den işletmelere büyük kolaylık

Doğu Marmara Bölgesinde 1.

26 Şubat 2019 Salı 10:34
Sepaş Enerji’den işletmelere büyük kolaylık

Doğu Marmara Bölgesinde 1.7 milyon tüketiciye hizmet veren Sepaş Enerji, işletmelere kolaylık sağlamak adına e-mutabakat uygulamasına geçti.



Sepaş Enerji, e-mutabakat uygulamasına geçerek işletmelere kolaylık sağladı. Yeni uygulama ile ev kullanıcıları hariç, tüzel ya da şahıs şirketlerinin KDV hariç 5 bin TL ve üzeri faturaları için beyan etmeleri gereken Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (BA) ve Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (BS) cari mutabakatlarını artık daha kolay takip edebilecek. E-mutabakat sistemine geçişle birlikte, sistemde e-posta bilgisinin güncel olması koşuluyla Sepaş Enerji tarafından gerekli her türlü bilgi e-posta ortamında müşteriyle paylaşılacak. Elektronik posta bilgisinin güncel olan müşterilerin faydalanabileceği sistem sayesinde müşterilerin her ay Sepaş Enerji’den imza almak ve süreci manuel olarak takip etme zorunluluğu ortadan kaldırıldı.



Fatura güncelleme işlemleri her ayın 22’sine kadar sürdüğü için bu tarihten sonra BA-BS ve cari mutabakatlar yapılabilecek. E-mutabakattan yararlanmak isteyen müşteriler, şirketler elektronik posta adreslerini müşteri hizmetleri veya çağrı merkezi aracılığıyla güncelleyebilecek.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 10:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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