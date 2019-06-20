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‘Sepaş Enerji sanayicileri bir araya getirdi

Sepaş Enerji tarafından düzenlenen etkinlikle Bolu ve Kocaeli’nin önde gelen sanayi şirketleri bir araya geldi.

20 Haziran 2019 Perşembe 12:17
‘Sepaş Enerji sanayicileri bir araya getirdi

Sepaş Enerji tarafından düzenlenen etkinlikle Bolu ve Kocaeli’nin önde gelen sanayi şirketleri bir araya geldi.


Bolu, Düzce Sakarya ve Kocaeli’nin görevli elektrik şirketi olarak 1,7 milyonu aşkın kişiye elektrik tedarik hizmeti veren Sepaş Enerji, Bolu, Kocaeli ve Gebze’nin önde gelen sanayi şirketlerini “Sepaş Enerji Buluşmaları”nda bir araya getirdi. Sektördeki son gelişmeleri, endüstriyel tesislerde planlama ve analiz konularında yapılması gerekenleri masaya yatırdılar. Sepaş Enerji, Bolu ve Gebze’de “Sepaş Enerji Buluşmaları” kapsamında toplam 250 sanayiciyi ağırladı. Etkinliğe Sepaş Enerji paydaşları, fabrikaların ve sanayi tesislerinin yöneticileri büyük ilgi gösterdi.


“Sepaş Enerji Buluşmaları”nın açılış konuşmasını gerçekleştiren Sepaş Enerji Genel Müdürü H. Çağrı Poyraz, bu tür buluşmalarla sektörün sorunlarını ve bu sorunlara karşı geliştirebilecekleri önerileri tartışacakları bir platform yaratmak istediklerini belirterek, “Biz sadece elektrik temin eden şirket olmak istemiyoruz. Çünkü biz müşterilerimizi aynı zamanda iş ortaklarımız olarak görüyoruz. Aynı gemide olduğumuzu biliyoruz. Dünyanın zor bir süreçten geçtiği bu dönemde iş ortaklarımızla beraber konuşarak, çözümler üreterek ekonomik olarak daha güçleneceğimizin bilincindeyiz” dedi.


“Sepaş Enerji Buluşmaları” kapsamında H. Çağrı Poyraz’ın konuşmasının ardından Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Doç. Dr. Bora Alboyacı, “Endüstriyel tesislerde sürdürülebilir enerji beslemesi için yapılması gereken analizler” başlıklı bir konuşma yaparken, Alboyacı’yı “Endüstriyel tesislerin planlaması” başlıklı konuşmasıyla Mehmet Gezer takip etti. İlk bölümün son konuşmacısı, “Endüstriyel tesislerde güç kalitesi ölçüm ve analizi” temalı konuşmasıyla Elektrik Yüksek Mühendisi Doruk Güneş gerçekleştirdi.


“Sepaş Enerji Buluşmaları”nın ikinci kısmı Piyasa İşlemleri ve Analiz Müdürü Fatma Nur Kasapoğlu’nun enerji piyasalarına ilişkin konuşmasıyla açıldı. Enerji Ticaret Müdürü Turan Duru’nun “Türkiye piyasalarında enerji ticareti” başlıklı konuşmasının ardından gerçekleşen soru cevap bölümüyle buluşma tamamlandı.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 12:17
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