Şentop’tan İsrail’e kınama mesajı!

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Türkiye Büyük Millet Meclis (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Başkanı sıfatıyla İsrail'in Filistin'e uyguladığı şiddet ve zulmü kınayan bir mesaj yayımladı. Ayrıca mesajda Filistin halkına tam destek vurgusu yapıldı.

Filistin halkına tam destek!

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop sosyal medya hesabı üzerinden İsrail’in Filistin halkına reva gördüğü zulmü kınayan bir mesaj yayımlandı. Mesajda, İsrail'in Filistin'e uyguladığı şiddet ve zulmü kınanırken, Filistin halkına tam destek vurgusu yapıldı. Paylaşılan mesajın başlığında ise, “Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Başkanı sıfatıyla bir açıklama yayımlayarak İsrail'in Filistin'e uyguladığı şiddet ve zulmü güçlü şekilde kınadığımızı, Filistin halkına tam destek verdiğimizi ve onlarla dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha beyan ettim” ifadelerin yer aldı.