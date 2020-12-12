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Gündem Şentop'tan İran açıklaması: Çirkin yayınları şiddetle kınıyorum
Gündem

Şentop'tan İran açıklaması: Çirkin yayınları şiddetle kınıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakü'deki konuşmasında okuduğu şiir sonrasında bazı İranlı yetkililerin kullandığı "yakışıksız tutumu" kınayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bazı İranlı yetkililerin sözlerini kınadı.

Yeniakit Publisher
2020-12-12 22:35:00 -
Şentop'tan İran açıklaması: Çirkin yayınları şiddetle kınıyorum

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İran’a uygulanan ambargo ve tecrit karşısında daima cesaretle hukuku savunan Cumhurbaşkanımıza karşı, bazı İranlı yetkililerce sergilenen yakışıksız tavırlar asla kabul edilemez. Kendilerine karşı ambargo uygulayanlara gösteremedikleri tepkiyi Türkiye’ye yöneltenler iki ülke arasındaki ilişkilerin değerini anlayamayan haddini bilmezlerdir, yapılan açıklamaları ve çirkin yayınları şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

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