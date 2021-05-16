Şentop’tan Filistin için yoğun diplomasi

Şentop, dün de Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, Kazakistan Senato Başkanı Maulen Ashimbayev ve Katar Şûra Meclisi Başkanı Ahmad Bin Abdullah Bin Zaid El Mahmud ile telefonda bayramlaştı. Gafarova ile konuşmasında Azerbaycan’ın Karabağ zeferini kutlayan Şentop, Ashimbayev ile de salgınla ilgili görüş alışverişinde bulundu. El Mahmud ile ağırlıklı olarak Filistin’i konuşan Şentop, “İsrail’in devlet terörü uyguladığını, insanlığa karşı suç işlediğini, masum Müslümanların kanını akıttığını ve dünyanın buna sessiz kalışını teessürle takip ediyoruz. Bu konuda tüm çabalarımızı seferber ettik” diye konuştu.