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Şentop'tan BM'ye acil çağrı!
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Siyaset Şentop'tan BM'ye acil çağrı!
Siyaset

Şentop'tan BM'ye acil çağrı!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, BM'nin İsrail ve Filistin'e yönelik çatışmalara son verme ve müzakerelere dönme çağrısının, yeterli bir adım olmadığını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 23:58:00 -
Şentop'tan BM'ye acil çağrı!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "BM'nin İsrail ve Filistin'e yönelik çatışmalara son verme ve iki devletli çözüm için müzakerelere dönme çağrısı, olumlu olsa da yeterli bir adım değil. BM, İsrail'in sivil katliamlarını, devlet terörünü ve işlediği insanlık suçlarını acilen gündemine almalıdır." değerlendirmesini yaptı.

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