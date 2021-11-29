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Siyaset Şentop, İspanya’da Avrupalı liderlere sert çıktı! Sömürdüğünüz gibi sahip de çıkın
Siyaset

Şentop, İspanya’da Avrupalı liderlere sert çıktı! Sömürdüğünüz gibi sahip de çıkın

İspanya'nın başkenti Madrid'de devam eden Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 143. Genel Kuruluna katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa’nın sebeplerinden biri olduğu göç krizinin sorumluluğunu üstlenmesini ve insanlık borcunu yerine getirmesini istedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 22:34:00 -
Şentop, İspanya’da Avrupalı liderlere sert çıktı! Sömürdüğünüz gibi sahip de çıkın

Belarus-Polonya sınırında yaşanan göçmen sorunuyla ilgili değerlendirmede bulunan Şentop, "Türkiye'nin bu konudaki tavrını öven, takdir eden açıklamalar var. Almanya ve bazı ülkeler tarafından Türkiye PAB'da da övüldü. Dünyada zorunlu olarak bulundukları coğrafyaları terk eden milyonlarca göçmen var. Suriye, Afganistan gibi bazı ülkelerden gelen bu göç, özellikle Türkiye'nin de içinde yer aldığı Avrupa'daki bir coğrafyada çok yaşanıyor. Bu kadar büyük bir sorunla karşı karşıya iken AB'deki bazı siyasetçilerin ağustos böceği gibi sabahtan akşama tamamen sorunla ilgili olmayan konuşmalarla vakit geçirmelerini hayretle izliyoruz. Göçmenlerle ilgili sorunların sebebi olmayan Türkiye, bu konuda kusuru olmayan dünyadaki birkaç ülkeden biridir. Göç sorununun nedeni Avrupa'nın bir kısmı ile ABD'nin Afganistan, Suriye, Libya ve Irak gibi ülkelerde yaptıklarıdır. Bu soruna karşı en büyük sorumluluk da yine bu ülkelerde olmalıdır. Ancak bu ülkeler sıfır sorumluluk peşindeler ve böyle bir dünya yok” dedi.

Yunanistan'ın Ege Denizi'nde göçmenlere yönelik yürüttüğü politikayı da eleştiren Şentop, şöyle devam etti: “Komşumuz Yunanistan'ın, göçmenlerin olduğu botları Türkiye'ye iterek, batmasına sebebiyet vererek, insanlık dışı uygulamalar yaptığının ve bunların hepsinin belgelenmesine rağmen Avrupa'nın buna sessiz kalması da bir insanlık sorunudur. Bu kadar büyük bir insani kriz varken Avrupa'da bazı siyasetçilerin, 'Bizim sınırımıza geldiler' gibi konuşmalar yapması, yaşanan insanlık sorunu kadar büyük, başka bir insanlık sorunudur. Yaşadığımız dünyada, bazı ülkelerin sadece sorumlulukları, bazılarının ise sadece hakları var diyemeyiz. Avrupa'yı yaşanan bu insani krizler karşısında, vaktiyle sömürdükleri dünyadaki insanlara karşı bir vicdan ve insanlık borcu altında olduklarını hatırlatmak isterim."

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