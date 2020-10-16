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Siyaset Şentop destek için Azerbaycan’a gidiyor
Siyaset

Şentop destek için Azerbaycan’a gidiyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, Azerbaycan’ı ziyaret edecek.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 10:36:00 -
Şentop destek için Azerbaycan’a gidiyor

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Şentop, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in davetlisi olarak, 18-20 Ekim’de Azerbaycan’a resmi ziyaret gerçekleştirecek. Kardeş ülke Azerbaycan’a desteğe gideceklerini belirten Şentop, şunları kaydetti: “Bakü’deki temaslarımızda, Türkiye’nin desteğini beraberimizde getirdiğimizi ve Azerbaycan’ın bizden ne zaman ne konuda destek isterse gereken her şeyi yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha dile getireceğiz. Tek millet iki devlet olarak dertlerimiz ve sevinçlerimiz ortak. Bölgede barışın, huzurun, adaletin ve uluslararası hukukun ilkelerinin hüküm sürmesi, Türkiye’nin yegane amacıdır.”

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