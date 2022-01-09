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Siyaset Şentop: 15 Temmuz gençliğinden umutluyuz
Siyaset

Şentop: 15 Temmuz gençliğinden umutluyuz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul’da düzenlenen Türkiye Gençlik STK’ları Platformu 3’üncü Olağan Genel Kurulunda konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-01-09 17:17:00 -
Şentop: 15 Temmuz gençliğinden umutluyuz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul’da düzenlenen Türkiye Gençlik STK’ları Platformu 3’üncü Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Türk gençliğinin dünyanın umudu olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Gençlerimizden ümitliyiz. 15 Temmuz’da yaşanan süreç bu işin sadece kitap sayfalarında, anket çalışmalarında kalmadığını ve gençlerin gerçekten de millet, vatan, bayrak ve devlet söz konusu olduğunda canları pahasına sokaklara inebileceklerini hatta ileri yaştakilerin, büyüklerin onlardan daha hızlı, onların önünde bu işlere müdahil olacağını gördük. Gençlerimiz bunu gösterdi.”

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