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Teknoloji Sentinel-6 ilk verileri gönderdi
Teknoloji

Sentinel-6 ilk verileri gönderdi

Deniz seviyesindeki yükselişi incelemek için fırlatılan Sentinel-6 uydusu ilk verileri dünyaya gönderdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 13:41:00 -
Sentinel-6 ilk verileri gönderdi

Dünya üzerinde her yıl kara, deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklıklar artıyor. Söz konusu sıcaklık artışının neden olduğu küresel ısınmadan oldukça etkilenen buzullar ise deniz seviyelerinin hızla yükselmesine neden oluyor. NASA ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Sentinel-6 Michael Freilich isimli uyduyu 21 Kasım'da uzaya fırlatmıştı.

SpaceX'e ait Falcon 9 roketiyle fırlatılan ve iklim değişikliği nedeniyle yükselen deniz seviyelerini uzaydan takip edecek uydu, ilk verilerini topladı.

2016 yılında yine deniz seviyesini ölçmek için fırlatılan Jason-3 uydusunun yanına yerleşen Sentinel-6'nın, 12 aylık görev süresinin ilk verileri incelemeye alındı.

Araştırmacılar, yeni uydunun doğruluğunu sağlamak ve ekipmanlarını tam olarak kalibre etmek için her iki uydudan gelen verileri karşılaştırıyor. Daha sonra ise Sentinel-6, deniz seviyesindeki yükselişi ölçmek için ana uydu olarak görev yapmaya başlayacak.

NASA'nın Yer Bilimleri Bölümü müdürü Karen St. Germain, "Sentinel-6'dan gelen veriler, Dünya'nın nasıl değiştiğini değerlendirmemize yardımcı olacak. Uydudan gelen verileri GRACE-FO ve ICESat-2 gibi diğer uydulardan gelen verilerle birleştirdiğimizde, deniz seviyesindeki yükselmenin ne kadarının buzul erimesinden kaynaklandığı da ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.

Uydu, adını NASA'nın Yer Bilimi Bölümü'nün eski yöneticisi ve okyanusların uzaydan izlenmesine öncülük eden bir kişi olan Dr. Michael Freilich'den alıyor.

Yeni uydu, daha küçük yerel deniz seviyesi değişikliklerini ve özellikle kıyı şeridini detaylı olarak inceleme altına alacak.

Sentinel-6 uydusu ayrıca, dünyadaki okyanusların yüzde 90'ında meydana gelen yükselmeleri takip edebilecek.

Sentinel-6 uydusuna, 2025'te fırlatılacak Sentinel-6b uydusu eşlik edecek. NASA bu uyduyla deniz seviyesinin sürekli yükselişini ölçecek ve daha detaylı bilgi elde edecek.

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