Sentetik temizlik ürünleri çok zararlı!



Sıvı sabunlar, bulaşık deterjanları ile şampuan hammaddelerinin orantıları değiştirilmiş halidir. Sabunun sıvılaştırılmışı değildir.

Bu temizlik mamullerinin içerisindeki kimyasallar, insan vücudunda karbon yapımızı kırarak veya oksijeni tüketerek tamiri imkânsız hastalıklara yol açarlar. Sentetik temizlik ürünlerini “hem kullanalım, hem de aman bize ailemize dokunmasın gitsin!” diyorsanız bilemeyiz şunları yapabilir misiniz:

1- Çamaşır makinesinde çamaşırlarınızı 8 ton su ile durulamanız gerekir.

2- Bulaşık makinesinde bulaşıklarınızı 6 ton su ile durulamanız gerekir.

3- Banyoda şampuan veya body jel kullanmışsanız 2 ton veya 250 orta boy kova dolusu su ile durulanmanız gerekir ki, onlardan kurtulabilesiniz!

Bu mamulleri kullandığınız zaman bir diğer tesir ve etkisi ise çevre kirliliğidir. Bunların içerisindeki kimyasalların başlıca özellikleri bulundukları yerde oksijeni tüketmeleridir. Oksijensiz bir yerde ise hayat olmaz.

Milleti enayi yerine koymak, çamaşır makinesini evin ıslak zeminlerinden alıp, tahta parke döşemeli odalarına koydurmaya kadar vardı. Fakat belki de reklamcının evinde, makine salonun baş köşesinde duruyor olabilir, kimbilir!