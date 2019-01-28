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Şenol Şanal kimdir hangi görevlerde bulundu?

Şenol Şanal CHP Zonguldak belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Şenol Şanal'ın kim olduğu merak ediliyor. Şenol Şanal Temmuz 2017'de belediye başkan yardımcısıyken mevcut başkan Muharrem Akdemir tarafından görevden alınmıştı.

28 Ocak 2019 Pazartesi 09:48
Şenol Şanal kimdir hangi görevlerde bulundu?

Şenol Şanal, CHP'nin 31 mart 2019 yerel seçimleri Zonguldak belediye başkanı adayı oldu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak Belediye Meclis Üyesi ve Zonguldak Belediyesi eski Belediye Başkan Yardımcısı Şenol Şanal, kendisi Temmuz 2017'de belediye başkan yardımcısıyken mevcut başkan Muharrem Akdemir tarafından görevden alınmıştı. O günden bu yana Zonguldak siyasetinde bu olay üzerine bir çok tartışma yaşandı. Muharrem Akdemir ve Erhan Darende tartışmaların odağındaydı. Ancak Mehmet Haberal'ın da etkisi ile parti meclisi, Muharrem Akdemir'in görevden aldığı başkan yardımcısı Şenol Şanal’ı, Muharrem Akdemir 'in yerine aday gösterdi. 

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 09:48
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