  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Şenol Güneş'ten yardım çağrısı
Gündem

Şenol Güneş'ten yardım çağrısı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardım çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 21:01:00 -
Şenol Güneş'ten yardım çağrısı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardım çağrısında bulundu.

Teknik adam, Beşiktaş Kulübünün sosyal medya hesabından yayımlanan videolu mesajında, ülkenin büyük bir felaket yaşadığını belirterek, "Hepimizin başı sağ olsun. Çok büyük felaketi bir kez daha yaşadık. Ölen kardeşlerimizin, dostlarımızın yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Beşiktaş camiası olarak maddi manevi ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Oyuncularla da aramızda konuştuk, aynı desteği yapacağız. Taraftarlarımızın da desteğini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İHH tüm imkânlarıyla deprem bölgesinde
İHH tüm imkânlarıyla deprem bölgesinde

Aktüel

İHH tüm imkânlarıyla deprem bölgesinde

Malatya'da 5.3 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5.3 büyüklüğünde deprem

Gündem

Malatya'da 5.3 büyüklüğünde deprem

Türkiye'nin 81 ilinde deprem felaketi için sela sesleri yükseldi
Türkiye'nin 81 ilinde deprem felaketi için sela sesleri yükseldi

Gündem

Türkiye'nin 81 ilinde deprem felaketi için sela sesleri yükseldi

Deprem sonrası EPGİS'ten akaryakıt açıklaması
Deprem sonrası EPGİS'ten akaryakıt açıklaması

Ekonomi

Deprem sonrası EPGİS'ten akaryakıt açıklaması

Endonezya'dan Türkiye'deki depremzedelere hatim duası!
Endonezya'dan Türkiye'deki depremzedelere hatim duası!

Gündem

Endonezya'dan Türkiye'deki depremzedelere hatim duası!

Deprem bölgesinde bunu yaptılar! Devlet bunların tepesine binmeli
Deprem bölgesinde bunu yaptılar! Devlet bunların tepesine binmeli

Gündem

Deprem bölgesinde bunu yaptılar! Devlet bunların tepesine binmeli

Mehmetçik deprem bölgesinde yaraları sarıyor
Mehmetçik deprem bölgesinde yaraları sarıyor

Gündem

Mehmetçik deprem bölgesinde yaraları sarıyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23